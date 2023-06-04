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Yaşam
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Sarıkamış'ta renk cümbüşü

2023-06-04 21:32:19
Sarıkamış'ta renk cümbüşü

Yaz mevsimiyle birlikte Kars’ın Sarıkamış ilçesi çiçeklerle renklendi.

#1
Foto - Sarıkamış'ta renk cümbüşü

Kış mevsiminin uzun sürdüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yağışların ardından meralar ve ormanlık alanlar çiçeklerle renklendi.

#2
Foto - Sarıkamış'ta renk cümbüşü

İlçenin Hançerli düzü mevkisinde açan papatyalar, 2 bin 500 rakımlı Mescitli köyü meralarında oluşan gelincik tarlaları, doğanın bütün güzelliklerini ortaya koyuyor.

#3
Foto - Sarıkamış'ta renk cümbüşü

Bölgeye her yıl gelen doğa fotoğrafçıları da çiçeklerin oluşturduğu güzel manzaraların fotoğraflarını çekiyor.

#4
Foto - Sarıkamış'ta renk cümbüşü

Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat AA muhabirine, Sarıkamış’ın doğasının her mevsim ayrı güzelliğe büründüğü söyledi.

#5
Foto - Sarıkamış'ta renk cümbüşü

Cellat, çiçeklerle bezenen doğada fotoğraf çekmenin keyifli olduğunu belirterek, "Fotoğrafçı arkadaşlarla Sarıkamış’ın Mescitli bölgesine geldik. Gerçekten de gelincik tarlalarının en güzel karelerini alabilecek ortamdayız. Burada yeşilin ve kırmızının en güzel tonlarını görmek mümkün. Bütün fotoğraf ve doğaseverleri bölgeye bekliyoruz." dedi.

#6
Foto - Sarıkamış'ta renk cümbüşü

#7
Foto - Sarıkamış'ta renk cümbüşü

#8
Foto - Sarıkamış'ta renk cümbüşü

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