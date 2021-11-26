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Hayat-Aktüel
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Sarıkamış karla kaplandı

2021-11-26 16:17:10
Sarıkamış karla kaplandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, iki gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

#1
Foto - Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında bulunan ilçede iki gündür aralıklarla kar etkili oluyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında bulunan ilçede iki gündür aralıklarla kar etkili oluyor.

#2
Foto - Mahalle ve sokakların beyaza büründüğü ilçede, ağaçlar ve bitkiler de karla kaplandı.

Mahalle ve sokakların beyaza büründüğü ilçede, ağaçlar ve bitkiler de karla kaplandı.

#3
Foto - Kuşların yiyecek aradığı ve meyve ağaçlarının karla bütünleştiği ilçede, güzel manzaralar oluştu.

Kuşların yiyecek aradığı ve meyve ağaçlarının karla bütünleştiği ilçede, güzel manzaralar oluştu.

#4
Foto - O manzaralar kameraya böyle yansıdı.

O manzaralar kameraya böyle yansıdı.

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