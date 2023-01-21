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Hayat-Aktüel
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Şanlıurfa'da kan donduran olay! Çöp konteynerinde bulundu

2023-01-21 18:59:24
Şanlıurfa'da kan donduran olay! Çöp konteynerinde bulundu

Şanlıurfa'da bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

#1
Foto - Şanlıurfa'da kan donduran olay! Çöp konteynerinde bulundu

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda eski Cezaevi Kavşağı'nda yolun kenarındaki çöp konteynerinde beze sarılı bir bebek olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

#2
Foto - Şanlıurfa'da kan donduran olay! Çöp konteynerinde bulundu

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede yeni doğduğu belirlenen kız bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

#3
Foto - Şanlıurfa'da kan donduran olay! Çöp konteynerinde bulundu

İncelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

#4
Foto - Şanlıurfa'da kan donduran olay! Çöp konteynerinde bulundu

#5
Foto - Şanlıurfa'da kan donduran olay! Çöp konteynerinde bulundu

#6
Foto - Şanlıurfa'da kan donduran olay! Çöp konteynerinde bulundu

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