2023-01-21 18:59:24 Şanlıurfa'da kan donduran olay! Çöp konteynerinde bulundu
Şanlıurfa'da bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
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Şanlıurfa'da bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda eski Cezaevi Kavşağı'nda yolun kenarındaki çöp konteynerinde beze sarılı bir bebek olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede yeni doğduğu belirlenen kız bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.
İncelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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