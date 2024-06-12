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Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Aktüel
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Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı

2024-06-12 11:30:01
Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

#1
Foto - Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük girişinde meydana geldi.

#2
Foto - Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Cengiz Kaan Pehlivan idaresindeki 34 GFA 430 otomobil, önünde seyreden Eda Kuru'nun kullandığı 55 ANM 835 plakalı otomobile hafif şekilde arkadan çarptı.

#3
Foto - Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Bu sırada Mustafa Dilbaz idaresindeki 55 KK 585 otomobil de 34 GFA 430 plakalı otomobile arkadan çarptı. Zincirleme trafik kazasında Dursune Dilbaz ve Fatma Dilbaz yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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