Samsun'da üretilen bateri zilleri 30'dan fazla ülkeye satılıyor

"Türk zilleri dünyanın her yerinde meşhur. Türk zillerinin ne kadar kaliteli olduğunu müzisyenler biliyor. Bizim farkımız birebir el yapımı olmasıdır. Bu iş dünyanın birçok ülkesinde yapılıyor. Marka olarak çok ileriye gitmeyi, fuarlara katılmayı hedefliyoruz. Amerika, Almanya'da her yıl fuarlar düzenleniyor düzenli olarak. Bu fuarlarda kendi markamızı tanıtmak ve üst seviyeye çıkartmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." Aylık bine yakın bateri zili ürettiklerini belirten Fidan, şu anki üretimlerinin 500-600 civarında olduğunu, siparişe göre bu rakamın değiştiğini söyledi.