Samsun'da üretilen bateri zilleri 30'dan fazla ülkeye satılıyor

Birçok grup ve müzisyene Terme'den ürün gönderdiklerini ifade eden Fidan, "MFÖ davulcusu Cengiz Bey'e ürünlerimizi verdik. Resul Dindar'ın davulcusu Atakan Bey'e sponsor olduk, ürünlerimizi verdik. Türkiye ve dünyada birçok davulcuya ürün gönderiyoruz buradan. Almanya'dan Hans Lehmann diye bir davulcumuz var, ona özel üretim yaptık, gönderdik. Yurt dışından birçok müzisyen, bizim markamızı bilen, duyan, bu işi merak eden, el yapımının nasıl olduğunu merak eden buraya geliyor. Üretimimizi, yaptığımız işi görüyor. Buradaki ürünlerin seslerini test ediyor ve beğendikleri ürünleri alıyor." diye konuştu. Fidan, en kaliteli ürünleri üretmek, en kaliteli sesi yakalamak ve yeni modeller tasarlayıp dünyaya, en iyi davulculara sunmak için gayret gösterdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti: