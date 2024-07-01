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Aktüel
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Samsun'da ev yangını

2024-07-01 09:20:29
Samsun'da ev yangını

Samsun'da 6 katlı binanın 3. katında yangın çıktı.

#1
Foto - Samsun'da ev yangını

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde saat 05.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın 3. katında yangın çıktı.

#2
Foto - Samsun'da ev yangını

Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

#3
Foto - Samsun'da ev yangını

Yangında ölen ve yaralanan olmazken, korku ve panik yaşandı. Yangında diğer dairelerde dumandan zarar gördü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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