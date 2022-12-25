  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarım
4
Samsun’da 2022 yılında tarıma 9 milyon lira destek

2022-12-25 20:21:00
Samsun’da 2022 yılında tarıma 9 milyon lira destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından bu yıl 17 ilçede tarım ve hayvancılığa tohum, eğitim, makine ve ekipman olarak toplam 9 milyon lira destek verildi.

#1
Foto - Samsun’da 2022 yılında tarıma 9 milyon lira destek

SBB tarafından Samsun’un 17 ilçesinde çiftçilere toprak analizi, danışmanlık, tohum ve fidan desteği, organik tarımın geliştirilmesi ve makine desteği gibi birçok alanda destek sağlandı. Çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlara 2022 yılı boyunca 9 milyon lira destek sağlandı.

#2
Foto - Samsun’da 2022 yılında tarıma 9 milyon lira destek

Meyveciliği Geliştirme Projesi ile bin dekar alanda 270 çiftçiye 41 bin adet fidan, 109 çiftçiye 500 bin adet çilek fidesi dağıtıldığı kaydedildi. Ayrıca 500 çiftçiye 60 ton fasulye ve patates tohumu ile 3 bin çiftçiye 135 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlandığı belirtildi. Tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla başlatılan Kırsal Kalkınma Projeleri ile Samsun'da üreticilere ilk kez ‘arı zehri eğitimi’ verildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın “Sürdürülebilir Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde düzenlenen eğitim sonunda 15 üreticiye arı zehri aparatı dağıtıldı, 140 arıcıya ise malzeme desteği verildi. Ayrıca 256 manda yetiştiricisine de aşı ve dezenfektan dağıtılarak 100 adet malak kulübesi sağlandı. Ayrıca seracılığı geliştirme projesiyle fırtına, kar ve dolu gibi hava şartlarından dolayı seraları hasar gören çiftçilere teknik personelin tespitleri sonrası sera naylonu desteği sağlandı.

#3
Foto - Samsun’da 2022 yılında tarıma 9 milyon lira destek

Büyükşehir Belediyesi olarak en hassas oldukları konunun tarım olduğunu söyleyen SBB Başkanı Mustafa Demir, hem bitkisel hem de hayvansal üretime katkı sunan çok önemli projeler hayata geçirdiklerini dile getirdi. Başkan Demir, “Büyükşehir Belediyesi olarak tarım için seferber olduk. 2022 yılında tarıma 9 milyon lira harcayarak binlerce çiftçimizi her alanda destekledik. Desteklemeye de devam edeceğiz. Çünkü tarım olmazsa hiçbir şey olmaz. Daha güzel ve daha bereketli bir Samsun için, geleceğimiz için üretmemiz gerekir. Üretimi teşvik projelerimiz ile şehrimizin tarımda bulunduğu noktayı yükseltmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Toprak en değerli varlığımız ve tarım olmazsa olmazımız. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizi her alanda destekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin doğalgaz hamlesi dünyayı şaşkına çevirdi! Bunu hiç ama hiç beklemiyorlardı
Medya

Türkiye'nin doğalgaz hamlesi dünyayı şaşkına çevirdi! Bunu hiç ama hiç beklemiyorlardı

Dünyanın enerji sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığı bu günlerde Türkiye'nin, TANAP ve TürkAkım gibi dev projelerle tedarik sorunlarını ortad..
Suudi'lerden inanılmaz yatırım! Türkiye'ye 3,3 trilyon dolar...
Ekonomi

Suudi'lerden inanılmaz yatırım! Türkiye'ye 3,3 trilyon dolar...

Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu’nda konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al Falih, 2030 vizyonları kapsa..
Almanlardan şaşırtan Türkiye kararı! Dakikada 2 kişi...
Gündem

Almanlardan şaşırtan Türkiye kararı! Dakikada 2 kişi...

Dünya genelinde enerji krizi devam ederken Almanların Antalya'ya olan ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor.
Yine kaşımak için işbaşındalar! Rezil bir dizi geliyor...
Medya

Yine kaşımak için işbaşındalar! Rezil bir dizi geliyor...

Mütedeyyin insanların değerlerini reyting malzemesi yapmaktan çekinmeyen dizi alemi yine işbaşında. Ömer adlı dizinin ilk fragmanı yayınland..
Roma dönemine ait gizemli lahdi 5 milyon liraya satmak isterken yakalandı! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Yerel

Roma dönemine ait gizemli lahdi 5 milyon liraya satmak isterken yakalandı! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Manisa'da, jandarma operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi 5 milyon lira karşılığında satmak isteyen S.D. gözaltına a..
Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi faturalara ne zaman yansıyacak? Tarih verildi
Ekonomi

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi faturalara ne zaman yansıyacak? Tarih verildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin faturalara yansımasının bira..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23