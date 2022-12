Samsun’da 2022 yılında tarıma 9 milyon lira destek

Büyükşehir Belediyesi olarak en hassas oldukları konunun tarım olduğunu söyleyen SBB Başkanı Mustafa Demir, hem bitkisel hem de hayvansal üretime katkı sunan çok önemli projeler hayata geçirdiklerini dile getirdi. Başkan Demir, “Büyükşehir Belediyesi olarak tarım için seferber olduk. 2022 yılında tarıma 9 milyon lira harcayarak binlerce çiftçimizi her alanda destekledik. Desteklemeye de devam edeceğiz. Çünkü tarım olmazsa hiçbir şey olmaz. Daha güzel ve daha bereketli bir Samsun için, geleceğimiz için üretmemiz gerekir. Üretimi teşvik projelerimiz ile şehrimizin tarımda bulunduğu noktayı yükseltmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Toprak en değerli varlığımız ve tarım olmazsa olmazımız. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizi her alanda destekliyoruz” diye konuştu.