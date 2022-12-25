Samsun’da 2022 yılında tarıma 9 milyon lira destek

Meyveciliği Geliştirme Projesi ile bin dekar alanda 270 çiftçiye 41 bin adet fidan, 109 çiftçiye 500 bin adet çilek fidesi dağıtıldığı kaydedildi. Ayrıca 500 çiftçiye 60 ton fasulye ve patates tohumu ile 3 bin çiftçiye 135 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlandığı belirtildi. Tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla başlatılan Kırsal Kalkınma Projeleri ile Samsun'da üreticilere ilk kez ‘arı zehri eğitimi’ verildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın “Sürdürülebilir Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde düzenlenen eğitim sonunda 15 üreticiye arı zehri aparatı dağıtıldı, 140 arıcıya ise malzeme desteği verildi. Ayrıca 256 manda yetiştiricisine de aşı ve dezenfektan dağıtılarak 100 adet malak kulübesi sağlandı. Ayrıca seracılığı geliştirme projesiyle fırtına, kar ve dolu gibi hava şartlarından dolayı seraları hasar gören çiftçilere teknik personelin tespitleri sonrası sera naylonu desteği sağlandı.