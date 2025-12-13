Şam'daki sağlık üssüne Türkiye dokunuşu

Taşan, 150 yatak eski hastane, 150 yatak yeni hastane olmak üzere kampüs şeklinde bir alanda hizmet verdiklerini söyleyerek, "Eski hastaneyi Suriye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı işletiyor. 150 yataklı yeni hastaneyi ise Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak tüm tıbbi cihaz, altyapı, jeneratör, UPS sistemleri dahil olmak üzere ayağa kaldırdık ve 2 hastaneyi birlikte 300 yataklı kapasiteye çıkardık. En üst düzey anestezi cihazları, kalp akciğer pompası, Suriye'de hiç olmayan ileri yaşam desteğini sağlayan ECMO cihazı, intraaortik balon pompası gibi Suriye'de hiç bulunmayan sistemleri buraya getirdik. Tüm Suriye'den, Halep, İdlib dahil olmak üzere tüm bölgelerden hasta kabul ediyoruz. Son olarak, savaş nedeniyle Türkiye’ye gitmiş olan vatandaşların geri dönüp minnetle teşekkür etmeleri bizi gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.