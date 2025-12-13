DHA Giriş Tarihi: Şam'daki sağlık üssüne Türkiye dokunuşu
Suriye'de bulunan ve 12 yıldır kapalı olan Şam Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Hastanesi, Türkiye ile Suriye arasında imzalanan protokol kapsamında Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yeniden faaliyete geçirildi. Türk sağlık ekibinin 5 Ağustos'ta göreve başladığı hastanenin teknik altyapısı, tıbbi cihazları, yoğun bakımları, ameliyathaneleri ve tüm ilaç sistemi yenilendi. Hastane, toplam 300 yatak, 74 yoğun bakım yatağı ve 9 ameliyathaneyle bölgenin en büyük kalp hastanelerinden biri olarak 24 Ağustos'tan itibaren hasta kabulüne başladı.