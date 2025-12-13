  • İSTANBUL
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Fatih Erbakan’dan asgari ücret teklifi: ‘En az’ dedi rakam verdi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fatih Erbakan’dan asgari ücret teklifi: ‘En az’ dedi rakam verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en kritik gündem maddesi olan asgari ücret için iddialı bir teklif sundu. Erbakan, enflasyon ve büyümeden payların eklenmesi gerektiğini vurgulayarak, asgari ücretin açlık sınırının çok üzerine çıkarılması gerektiğini, 'en az' diyerek telaffuz ettiği bir seviyeye getirilmesi gerektiğini söyledi.

#1
Foto - Fatih Erbakan’dan asgari ücret teklifi: ‘En az’ dedi rakam verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarla dikkatleri ekonomi gündemine çekti. Türkiye'nin en önemli meselesinin ekonomi olduğunu belirten Erbakan, asgari ücretin mevcut koşullarda açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

#2
Foto - Fatih Erbakan’dan asgari ücret teklifi: ‘En az’ dedi rakam verdi

Erbakan, Milli Gençlik Derneği'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'nin yoğun bir katılımla Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştiğini anımsattı.

#3
Foto - Fatih Erbakan’dan asgari ücret teklifi: ‘En az’ dedi rakam verdi

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin en önemli gündem maddesinden birinin ekonomi olduğunu ifade eden Erbakan, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun verilerine göre açlık sınırının kasım ayında 30 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 93 bin liraya ulaştığını, asgari ücretin ise açlık sınırının altında kaldığını dile getirdi.

#4
Foto - Fatih Erbakan’dan asgari ücret teklifi: ‘En az’ dedi rakam verdi

Erbakan, şöyle konuştu: "Asgari ücretle ilgili olarak hep söylediğimiz, enflasyon farkının ilave edilmesi lazım. Yüzde 30'luk, yüzde 40'lık, o da TÜİK enflasyonuna göre bir enflasyon artışı. Büyümeden payın asgari ücretliye aktarılması lazım. Yıllardan beri Türkiye'nin büyümesi, ekonominin büyümesinden olan pay asgari ücretliye yansıtılmadı ve bütün bunlar ilave edildikten sonra 2 asgari ücretin yoksulluk sınırı seviyesine getirilmesi son derece önemli. Bu nedenle asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz."

#5
Foto - Fatih Erbakan’dan asgari ücret teklifi: ‘En az’ dedi rakam verdi

Erbakan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin soru üzerine ise, "Sürecin başından itibaren silah bırakmanın PYD ve YPG'yi de kapsaması gerektiğini sadece PKK'nın silah bırakmasıyla bu sürecin tamama ermeyeceğini ifade ettik. Yeniden Refah Partisi olarak önerimiz, yapılacak yasal düzenlemelerin referanduma götürülmesidir. Referandumda milletimiz PKK'nın yöneticilerine veya suça karışmamış PKK'lıların affedilmesine onay veriyorsa o zaman affedilsin, onay vermiyorsa affedilmesin." diye konuştu.

#6
Foto - Fatih Erbakan’dan asgari ücret teklifi: ‘En az’ dedi rakam verdi

Erbakan'ın açıklamaları sonrası bazı yöneticilere başarı belgeleri ve plaket verildi.

Yorumlar

Yorumlar

hasel

Türkiye,çok yönlü savaş durumunda.Sırtınızda küfe olmayınca ATIP,TUTUYORSUNUZ.Küfe olsa,bu hükümet kadar bile veremezsiniz.Atma KAZIM.Sizlere,sürekli hükümetin dışında olmanız LAZIM.
