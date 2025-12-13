Haber Merkezi Giriş Tarihi: Fatih Erbakan’dan asgari ücret teklifi: ‘En az’ dedi rakam verdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en kritik gündem maddesi olan asgari ücret için iddialı bir teklif sundu. Erbakan, enflasyon ve büyümeden payların eklenmesi gerektiğini vurgulayarak, asgari ücretin açlık sınırının çok üzerine çıkarılması gerektiğini, 'en az' diyerek telaffuz ettiği bir seviyeye getirilmesi gerektiğini söyledi.