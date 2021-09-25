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Dünya
7
Sakın ha sakın denemeyin! Kolayı böyle içti, hayatını kaybetti

2021-09-25 17:48:54
Sakın ha sakın denemeyin! Kolayı böyle içti, hayatını kaybetti

Zararlı olduğu bilinen kola, bu sefer çok daha hızlı etki verdi.

#1
Foto - Çin'de 10 dakika içerisinde 1,5 litrelik kola içen genç, 6 saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Çin'de 10 dakika içerisinde 1,5 litrelik kola içen genç, 6 saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

#2
Foto - Doktorların acil olarak müdahale ettiği genç, 18 saatin ardından yaşam savaşını kaybetti.

Doktorların acil olarak müdahale ettiği genç, 18 saatin ardından yaşam savaşını kaybetti.

#3
Foto - VÜCUDU ŞİŞMEYE BAŞLADI - İddialara göre serinlemek isteyen 22 yaşındaki genç adamın aradan 6 saat geçtikten sonra midesine şiddetli ağrılar hissetti ve vücudu şişmeye başladı.

VÜCUDU ŞİŞMEYE BAŞLADI - İddialara göre serinlemek isteyen 22 yaşındaki genç adamın aradan 6 saat geçtikten sonra midesine şiddetli ağrılar hissetti ve vücudu şişmeye başladı.

#4
Foto - Pekin'deki Chaoyan Hastanesi'ne kaldırılan adamın nabzının çok hızlı arttığı, tansiyonunun da çok düşük olduğu görüldü.

Pekin'deki Chaoyan Hastanesi'ne kaldırılan adamın nabzının çok hızlı arttığı, tansiyonunun da çok düşük olduğu görüldü.

#5
Foto - AŞIRI GAZ BİRİKMESİ OLUŞTU - Aşırı hızlı nefes alan adamın ölümüyle ilgili raporu detaylandıran doktorlar çalışmalarını Clinics and Research in Hepatology ve Gastroenterology dergisinde yayınladı.

AŞIRI GAZ BİRİKMESİ OLUŞTU - Aşırı hızlı nefes alan adamın ölümüyle ilgili raporu detaylandıran doktorlar çalışmalarını Clinics and Research in Hepatology ve Gastroenterology dergisinde yayınladı.

#6
Foto - Raporda adamın bağırsaklarında ve portal veninde aşırı gaz birikmesi olduğu belirtildi.

Raporda adamın bağırsaklarında ve portal veninde aşırı gaz birikmesi olduğu belirtildi.

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