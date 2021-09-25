2021-09-25 17:48:54 Sakın ha sakın denemeyin! Kolayı böyle içti, hayatını kaybetti
Zararlı olduğu bilinen kola, bu sefer çok daha hızlı etki verdi.
Zararlı olduğu bilinen kola, bu sefer çok daha hızlı etki verdi.
Çin'de 10 dakika içerisinde 1,5 litrelik kola içen genç, 6 saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Doktorların acil olarak müdahale ettiği genç, 18 saatin ardından yaşam savaşını kaybetti.
VÜCUDU ŞİŞMEYE BAŞLADI - İddialara göre serinlemek isteyen 22 yaşındaki genç adamın aradan 6 saat geçtikten sonra midesine şiddetli ağrılar hissetti ve vücudu şişmeye başladı.
Pekin'deki Chaoyan Hastanesi'ne kaldırılan adamın nabzının çok hızlı arttığı, tansiyonunun da çok düşük olduğu görüldü.
AŞIRI GAZ BİRİKMESİ OLUŞTU - Aşırı hızlı nefes alan adamın ölümüyle ilgili raporu detaylandıran doktorlar çalışmalarını Clinics and Research in Hepatology ve Gastroenterology dergisinde yayınladı.
Raporda adamın bağırsaklarında ve portal veninde aşırı gaz birikmesi olduğu belirtildi.
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