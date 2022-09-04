Sakın ama sakın yemeyin! Yer yemez sistemi alt üst ediyor

Tükettiğimiz besinlerde fazlasıyla katkı maddesi olduğu için, sağlığımız açısından oldukça zararlıdır. Ayrıca bu besinleri daha zararlı hale getiren bir durum daha bulunuyor. İşte bu zararlı maddelerden ve bize oldukça zarar veren yiyeceklerden uzak durmanızda fayda var. İşte sizler için detaylarını araştırdık… Bisfenol, yaygın olarak kullanılan birçok yiyecek ve içeceğin plastik kaplarında ve metal kutuların iç astarında bulunan bir kimyasaldır.