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Aktüel
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Sakın ama sakın yemeyin! Yer yemez sistemi alt üst ediyor

2022-09-04 11:28:01
Sakın ama sakın yemeyin! Yer yemez sistemi alt üst ediyor

Tükettiğimiz besinlerde fazlasıyla katkı maddesi olduğu için, sağlığımız açısından oldukça zararlıdır. Ayrıca bu besinleri daha zararlı hale getiren bir durum daha bulunuyor. İşte bu zararlı maddelerden ve bize oldukça zarar veren yiyeceklerden uzak durmanızda fayda var. İşte sizler için detaylarını araştırdık… Bisfenol, yaygın olarak kullanılan birçok yiyecek ve içeceğin plastik kaplarında ve metal kutuların iç astarında bulunan bir kimyasaldır.

#1
Foto - Sakın ama sakın yemeyin! Yer yemez sistemi alt üst ediyor

Yapılan çalışmalarda BPA'nın bu kaplardan dışarı sızabileceğini,içindeki yiyecek veya içeceklerin sızabileceğini göstermiştir.

#2
Foto - Sakın ama sakın yemeyin! Yer yemez sistemi alt üst ediyor

BPA'nın, hormona yönelik reseptör bölgelerine bağlanarak östrojeni taklit ettiğine inanılmaktadır. Bu durum, hormon fonksiyonunu bozabilir.

#3
Foto - Sakın ama sakın yemeyin! Yer yemez sistemi alt üst ediyor

Bazı gözlemsel çalışmalar ayrıca yüksek BPA düzeylerinin insülin direnci, tip 2 diyabet ve obezite ile ilişkili olduğunu bulmuştur.

#4
Foto - Sakın ama sakın yemeyin! Yer yemez sistemi alt üst ediyor

TRANS YAĞLAR Yapay trans yağlar, hidrojenin soya fasulyesi ve mısır yağları gibi doymamış yağlara pompalanarak katı yağlara dönüştürülmesi ile yapılır. Margarin, atıştırmalık yiyecekler ve paketlenmiş unlu mamuller gibi birçok işlenmiş gıdada bulunur.

#5
Foto - Sakın ama sakın yemeyin! Yer yemez sistemi alt üst ediyor

Yapılan çalışmalarda, trans yağ tüketiminin iltihaplanmaya ve kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı tespit edildi.

#6
Foto - Sakın ama sakın yemeyin! Yer yemez sistemi alt üst ediyor

Bu nedenle, Ocak 2020'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay trans yağların kullanımı tamamen yasaklanmıştır.

#7
Foto - Sakın ama sakın yemeyin! Yer yemez sistemi alt üst ediyor

Bazı hayvansal bazlı gıdalar doğal olarak oluşan bazı trans yağlar içerebilir, ancak bunlar endüstriyel trans yağlar ile aynı olumsuz sağlık etkilerine sahip değildir.

#8
Foto - Sakın ama sakın yemeyin! Yer yemez sistemi alt üst ediyor

Et yüksek sıcaklıklarda ızgara yapıldığında veya tütsülendiğinde, yağ sıcak pişirme yüzeylerine damlar ve etin içine sızabilen uçucu PAH'lar üretir.

#9
Foto - Sakın ama sakın yemeyin! Yer yemez sistemi alt üst ediyor

Araştırmacılar PAH'ların toksik olduğunu; meme, böbrek, kolon ve prostat kanseri riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu bulmuşlardır.

#10
Foto - Sakın ama sakın yemeyin! Yer yemez sistemi alt üst ediyor

Kızartma veya yavaş pişirme gibi diğer pişirme yöntemlerini kullanmak en iyisi olsa da, ızgara yaparken dumanı en aza indirerek ve damlamaları hızla gidererek PAH'ları

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