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Hayat-Aktüel
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Sakarya'da trafik kazası: Yaralılar var

2022-07-02 17:56:23
Sakarya'da trafik kazası: Yaralılar var

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Karasu-Adapazarı yolu Tuzla Mahallesi Işıklar mevkisinde, Turhan M. idaresindeki ZH-332 025 yabancı plakalı cip, Faruk K. yönetimindeki 06 CUU 438 plakalı otomobille çarpıştı.

Karasu-Adapazarı yolu Tuzla Mahallesi Işıklar mevkisinde, Turhan M. idaresindeki ZH-332 025 yabancı plakalı cip, Faruk K. yönetimindeki 06 CUU 438 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Güzergahta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Güzergahta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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