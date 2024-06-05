Sakarya’da bir ilk daha! İlk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz

“Sözünü verdiğimiz uygulamayı ilk meclisimizde aldığımız karar ile hayata geçirdik” Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Her seçim döneminde olduğu gibi bu dönemde de seçim çalışmaları ile birlikte sahaya çıktığımızda vatandaşlarımızın beklentilerini alarak, onların beklentileri doğrultusunda projeler yaptık. İlk önce yüzde 20 su indirimi ile başlayarak, arkasından da ulaşım noktasında; ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize ücretsiz, lise ile üniversite öğrencilerimize ise plakamız olan yüzde 54 indirim sağlayacağımızın sözünü vermiştik ve bu sözleri hemen ilk meclisimizde almış olduğumuz karar ile hayata geçirdik. Meclisimizde alınmış olunan kararın tarihi de geldi ve öğrencilerimiz eğitimlerini sürdürürken, ailelerinin onlara vermiş olduğu ödeneği, harçlık yapmaları ve kendilerine katkıda bulunabilmeleri gayesi ile bu uygulamayı başlatmış olduk. İnşallah bundan sonra da diğer verdiğimiz sözlerin tamamını süremiz dolmadan önce hayata geçirerek, milletimizin karşısında başımız dik alnımız açık olarak gezmek istiyoruz. Sakarya'mızda çok yapacak işimiz var, daha iyi ve güzellerine ulaşmak için de arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.