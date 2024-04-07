Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi

Bürçün, “Malum olduğu üzerine ilçemizde bugüne kadar ilk defa efendimizin Sakal-ı Şerif’ini bugün ziyarete açtık. Bugüne kadar hiç yapılmamıştı ve ilk oldu. Halkımızın teveccühü de çok yoğun oldu. Vatandaşlara çok teşekkür ediyorum” dedi.