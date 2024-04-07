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Ramazan
5
Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi

2024-04-07 12:13:02
Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala ve sellem)’in Sakal-ı Şerifi, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ziyarete açıldı.

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Foto - Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi

Müslümanlığın kutsal emanetlerinden olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala ve sellem)’in Sakal-ı Şerifi, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ziyarete açıldı.

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Foto - Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi

Karlıova ilçesine ilk defa getirilen ve ilk defa Sakal-ı Şerifi görenler, hem şaşırdı hem de fotoğraf çekti.

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Foto - Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi

Karlıova ilçesine bağlı merkez Yeni Cami’de ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i 7’den 70’e tüm vatandaşlar görmek için sıraya girdi. Halkın yoğun bir teveccüh gösterdiğini belirten cami imamı Hamza Bürçün, ilk defa getirildiğini söyledi.

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Foto - Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi

Bürçün, “Malum olduğu üzerine ilçemizde bugüne kadar ilk defa efendimizin Sakal-ı Şerif’ini bugün ziyarete açtık. Bugüne kadar hiç yapılmamıştı ve ilk oldu. Halkımızın teveccühü de çok yoğun oldu. Vatandaşlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

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