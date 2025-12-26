Türkiye’nin yükselen başarısı dünyaya açılıyor! 'Hedefimiz küresel oyuncu olmak'

E-DEVLET YURT DIŞINA AÇILACAK e-Devlet Kapısı'nın Türkiye'nin başarı hikayelerinden biri olduğunu belirten Atalay, e-Devlet'in, dijital devlet ve dijital dönüşüm örnekleri arasında dünyadaki ilk üç uygulamadan biri olduğunu ifade etti. Atalay, e-Devlet Kapısı'nda çok sayıda kamusal hizmetin elektronikleştirildiğine ve bu hizmetlerin vatandaşlara sunulduğuna işaret ederek, "8 bin 800 civarında hizmet sunuluyor burada. 68 milyon vatandaşımız burada kullanıcı olarak kaydedildi. 2025 yılı içinde yaklaşık 4 milyar erişim gerçekleştirilmiş. Çok geniş bir hizmet yelpazesine sahip. Çok yoğun, çok yüksek sayıda kullanıcı sayısına sahip." dedi. Eskiden çeşitli kamu kurumlarından alınan pek çok hizmetin zamandan ve mekandan bağımsız olarak e-Devlet Kapısı üzerinden alınır hale geldiğini hatırlatan Atalay, şunları kaydetti: "Bunun daha yeni teknolojiyle çok daha kompakt versiyonunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için geliştirdik, orada dijital devlet altyapısı oluşturuldu. Bu deneyimi dost ve kardeş ülkelere de satmak istiyoruz. Bu yönde gayret var. Bununla ilgilenen çok sayıda ülke var. 2026 bu açıdan bizim için de önemli bir yıl olacak. e-Devlet'in yurt dışına açılması, ihracı söz konusu olacak. Komşu ülkelerimizden Romanya ile yoğun görüşmeler sürüyor. Kendi yakın coğrafyamızda ve gönül coğrafyamızdaki ülkelerle yakın işbirliği içindeyiz. 2026, TÜRKSAT için dünyaya açılma yılı. 2025 yılını buna hazır olmakla geçirdik. TÜRKSAT Türkiye'nin sınırlarına sığmıyor. Bugüne kadar ağırlıklı olarak yurt içine yönelik faaliyet gösterdik, oralar belli bir doygunluğa ulaştı. Bizim yetkinlik ve yeteneklerimiz de bu seviyeye erişti. 2026 ve sonrası için hedefimiz, hem uydu hizmetlerinde hem diğer hizmet alanlarımızda öncelikle bölgesel bir oyuncu, sonra da küresel oyuncu olmak. Dünyanın her yerinde ürünleri ve hizmetleri satılabilir, kullanılabilir bir şirket haline gelmeyi hedefliyoruz."