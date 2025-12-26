  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Bakanlık affetmedi! Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 185 milyon lira ceza

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakanlık affetmedi! Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 185 milyon lira ceza

Sağlık Bakanlığı, internette "hastalıklara iyi gelir", "kansere çare" ve "hızlı kilo verdirme" gibi aldatıcı beyanlarla satış yapan 3407 internet sitesini erişime engelledi, mevzuata aykırı tanıtım yapanlara 185 milyon lira ceza uygulandı. Kozmetik denetimleri kapsamında 1079 ürün incelenerek, teknik düzenlemelere aykırı firmalara 12 milyon 309 bin 610 lira ceza uygulandı, 158 bin 566 adet sahte ürünün imhası sağlandı.

#1
Foto - Bakanlık affetmedi! Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 185 milyon lira ceza

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında internet ve sosyal medya üzerinden "hastalıklara iyi gelir", "kansere çare", "hızlı kilo verdirme" gibi yanıltıcı sağlık beyanlarıyla tüketiciyi aldatanlara yönelik denetimleri sonucu 185 milyon lira idari para cezası uyguladı.

#2
Foto - Bakanlık affetmedi! Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 185 milyon lira ceza

Sağlık Bakanlığı ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik ve biyosidal ürünler ile sağlık beyanıyla yapılan satış ve tanıtımlara ilişkin denetimlerini bu yıl da aralıksız sürdürdü.

#3
Foto - Bakanlık affetmedi! Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 185 milyon lira ceza

Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) verilerine göre, internet mecralarında ilaç satışı veya tanıtımı yaptığı belirlenen 1418 internet sitesine erişim engellenirken, 1599 site hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

#4
Foto - Bakanlık affetmedi! Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 185 milyon lira ceza

İnternet, televizyon ve sosyal medya gibi mecralarda, "hastalıklara iyi gelir", "kansere çare", "hızlı kilo verdirme" gibi tüketiciyi aldatıcı beyanlar kullanan 3 bin 407 site, Erişim Sağlayıcıları Birliğine bildirilerek kapatıldı. Bu sitelerden 818'i hakkında aldatıcı nitelikleri nedeniyle Ticaret Bakanlığına bilgi verildi.

#5
Foto - Bakanlık affetmedi! Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 185 milyon lira ceza

Mevzuata aykırı tanıtım ve satış yapanlara 185 milyon lira para cezası uygulandı. Ayrıca 22 kişi ve kuruluş hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu.

#6
Foto - Bakanlık affetmedi! Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 185 milyon lira ceza

TİTCK, yanıltıcı sağlık beyanlarına yönelik denetimlerin yanı sıra kozmetik ürünlerin güvenliğini de mercek altına aldı. Bu yıl toplam 1079 kozmetik ürün denetlendi. Risk esaslı denetimler sonucu, 764 ürünün uygunsuz, 35'inin riskli olduğu belirlendi. Firmalara, teknik düzenlemelere aykırılık ve güvensizlik gerekçesiyle toplam 12 milyon 309 bin 610 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca mahkemeler, savcılıklar ve kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen toplam 158 bin 566 sahte ve kaçak kozmetik ürünün imhası sağlandı.

#7
Foto - Bakanlık affetmedi! Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 185 milyon lira ceza

TİTCK'nin tıbbi cihaz piyasası gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında ise yıl boyunca toplam 5 bin 821 tıbbi cihaz denetlendi. Yapılan incelemeler sonucu 883 ürünün uygunsuz, 18 ürünün ise güvensiz olduğu tespit edilerek, firmalara 34 milyon 213 bin 620 lira ceza uygulandı.

#8
Foto - Bakanlık affetmedi! Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 185 milyon lira ceza

Antimikrobiyal el spreyleri, antibakteriyel sabunlar gibi vücutla temas eden Tip-1 ve Tip-19 biyosidal ürünlere yönelik olarak 68 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde, 3 ürünün uygunsuz, 13 ürünün ise riskli olduğu belirlendi. Uygunsuz ve risk taşıyan ürünlere yönelik toplam 4 milyon 450 bin 272 lira idari para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında flaş gelişme
Gündem

FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında flaş gelişme

FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında 4 şüpheli arasında yer alan Lütfi Arıboğan ile İlhan Helvacı, "yurt dışı çıkış yasağı ve i..
Suriye lideri Şara'dan SDG kararı! Temaslar askıya alındı
Dünya

Suriye lideri Şara'dan SDG kararı! Temaslar askıya alındı

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki kolu SDG'nin tüm çağrılara rağmen 10 Mart Mutabakatına uymamasının ardından Ahmed eş-Şara yön..
Hükümete bağırsak sesimizi duyan olur mu? Cumhurbaşkanına açık çağrı
Gündem

Hükümete bağırsak sesimizi duyan olur mu? Cumhurbaşkanına açık çağrı

Yazar İdris Günaydın, uyuşturucu çetelerine gösterilen kararlılığın aile yapısını içten çürüten ahlaki yozlaşmaya ve piyasadaki fırsatçılara..
Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...
Dünya

Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...

Suriye’nin güneyinde yükselen tansiyonun arkasında "özgürlük" değil, devasa bir uyuşturucu rantı mı var? Ürdün’ün bombardımanı ve rejimle bo..
Asya'da ortalık karıştı! ABD'den "endişeliyiz" yorumu geldi
Dünya

Asya'da ortalık karıştı! ABD'den "endişeliyiz" yorumu geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır çatış..
Bulgaristan'da resmi para birimi için geri sayım: Sosyal yardım, maaşlar, emekli aylıkları euro ile ödenecek
Dünya

Bulgaristan'da resmi para birimi için geri sayım: Sosyal yardım, maaşlar, emekli aylıkları euro ile ödenecek

Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni resmi para birimi için geri sayımda, bir hafta sonra değişiklikler başlayacak. Yeni yılın ilk günün..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23