Haber Merkezi Giriş Tarihi: Bakanlık affetmedi! Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 185 milyon lira ceza
Sağlık Bakanlığı, internette "hastalıklara iyi gelir", "kansere çare" ve "hızlı kilo verdirme" gibi aldatıcı beyanlarla satış yapan 3407 internet sitesini erişime engelledi, mevzuata aykırı tanıtım yapanlara 185 milyon lira ceza uygulandı. Kozmetik denetimleri kapsamında 1079 ürün incelenerek, teknik düzenlemelere aykırı firmalara 12 milyon 309 bin 610 lira ceza uygulandı, 158 bin 566 adet sahte ürünün imhası sağlandı.