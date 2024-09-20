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Yaşam
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Şahinkaya Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı

2024-09-20 23:52:37
Şahinkaya Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı

Samsun Vezirköprü’de bulunan Şahinkaya Kanyonu yaz sezonunda yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırladı.

#1
Foto - Şahinkaya Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü havzasında bulunan Şahinkaya Kanyonu, yaz sezonunda yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

#2
Foto - Şahinkaya Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı

Kızılırmak Nehri'nin turkuaz suyunun sarp kayalıklar arasından akmasıyla oluşan kanyon, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Şahinkaya Kanyonu, 3 bin 250 metre uzunluğu, ortalama 106 metre su derinliği ve 340 metre kanyon yüksekliğiyle dikkati çekiyor.

#3
Foto - Şahinkaya Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı

Bakanlar Kurulunca 2012'de ulusal turizm bölgesi, 2015'te ise tabiat parkı ilan edilen kanyonda ziyaretçiler, doğayla buluşarak teknelerle gezinti, su sporları ve doğa yürüyüşü yapabiliyor.

#4
Foto - Şahinkaya Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı

Ekstrem sporlar festivali "Falcon Fest"e de ev sahipliği yapan kanyon, adrenalin tutkunlarınca tercih ediliyor. Kanyon etrafında Hititlere kadar uzanan medeniyetin izleri ve tarihi kalıntılar da bulunuyor.

#5
Foto - Şahinkaya Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı

Etrafında piknik ve kamp alanları, restoran ve kafelerin olduğu kanyonda, Büyükşehir Belediyesi ile özel sektöre ait feribotlarla seferler düzenleniyor.

#6
Foto - Şahinkaya Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı

Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda yer alan kanyon, giren araç sayısı ve teknelerle gezi için kesilen biletlerden yola çıkılarak yapılan hesaplamaya göre, nisanda Ramazan Bayramı ile açılan sezonda bugüne kadar yaklaşık 100 bin ziyaretçinin uğrak noktası oldu.

#7
Foto - Şahinkaya Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü Sosyal Tesisler ile Şahinkaya Kanyonu sorumlusu Oğuzhan Karakuş, kanyonun Kızılırmak Nehri'nin en dar ve en uzun geçidi olduğunu söyledi.

#8
Foto - Şahinkaya Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı

Şahinkaya Kanyonu'nun sadece Samsun'un değil "Türkiye ve dünyanın göz bebeği" olduğunu belirten Karakuş, "Kanyonda sezonumuz Ramazan Bayramı süreciyle başladı. Kasıma kadar ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz." dedi.

#9
Foto - Şahinkaya Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı

Ziyaretçilerin yaz boyunca kanyonda yoğunluk oluşturduğunu anlatan Karakuş, sadece Türkiye'den değil dünyanın birçok yerinden misafirleri ağırladıklarını kaydetti. Karakuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın talimatıyla Samsun'dan kanyona direkt ulaşım sağlandığını dile getirerek, "Sadece Vezirköprü ilçesinden değil, Samsun merkezinden bu bölgeye rahatlıkla ulaşımı sağlayabilmek için haftanın 4 günü, 'Odağımız Samsun' diyerek vatandaşlarımızı Şahinkaya Kanyonu'na getirip misafir ediyoruz." diye konuştu.

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