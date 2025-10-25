Sağlık'ta devrim: Dünyada ilk biz uygulayacağız!

"Bir dakikanın bile fark yaratabildiği, bir refleksin, bir kararın, bir müdahalenin hayat kurtardığı bir alan. Bizim işimizde hazırlık ve ekip ruhu vardır. Sizler de o ekip ruhunun en güçlü halkalarısınız. Son bir yılda, yaklaşık 1 milyon travma vakası ambulanslarımızla taşındı. Taşınan her 6 hastadan biri travma hastasıydı. Bu travmaların yüzde 85'i araç içi trafik kazalarından kaynaklıydı. Bu oran, bize bir şeyi çok net gösteriyor, travma sadece tıbbi bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Her birimizin bu farkındalığı artırmak gibi önemli bir görevi var. Bugün Türkiye, cerrahi branşlarda güçlü bir insan kaynağına sahip. Toplam 44 bine yakın cerrahi branş uzman hekimimizle hizmet veriyoruz. Genel cerrahide 5 bin 392, ortopedi ve travmatolojide 4 bin 862, beyin ve sinir cerrahisinde 2 bin 372, göğüs cerrahisinde 827, acil tıpta 3 bin 690 uzman hekimimizle hizmet veriyoruz."