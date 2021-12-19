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Sağlık
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Sağlıklı bir vücut için aralıklı oruç

2021-12-19 02:33:52
Sağlıklı bir vücut için aralıklı oruç

Aralıklı oruç tutarak sağlıklı bir vücuda sahip olmak mümkün. İşte aralıklı oruç tutmanın sağlığa 6 faydası...

#1
Foto - Aralıklı orucun vücudunuza sağladığı 6 olumlu etki Bazı bilim adamları günde 3 ana yemek ve 3 ara öğün yemeyi tavsiye ederken, diğerleri hiç yememeyi tavsiye ediyor. Aslında oruç, insanlık tarihinin en eski uygulamalarından biridir. Örneğin, orucun terapötik kullanımı, Yunan hekim Hipokrat'ın belirli hastalık semptomları gösteren hastalar için orucu tavsiye ettiği en az MÖ beşinci yüzyıla kadar uzanır.

Aralıklı orucun vücudunuza sağladığı 6 olumlu etki Bazı bilim adamları günde 3 ana yemek ve 3 ara öğün yemeyi tavsiye ederken, diğerleri hiç yememeyi tavsiye ediyor. Aslında oruç, insanlık tarihinin en eski uygulamalarından biridir. Örneğin, orucun terapötik kullanımı, Yunan hekim Hipokrat'ın belirli hastalık semptomları gösteren hastalar için orucu tavsiye ettiği en az MÖ beşinci yüzyıla kadar uzanır.

#2
Foto - elli bir süre su dışında hiçbir şey yiyip içmekten kaçınmanın reklamını yapan birçok diyet var. İşte, araştırmalar doğrultusunda aralıklı orucun vücuda sağlığı olumlu etkiler;

elli bir süre su dışında hiçbir şey yiyip içmekten kaçınmanın reklamını yapan birçok diyet var. İşte, araştırmalar doğrultusunda aralıklı orucun vücuda sağlığı olumlu etkiler;

#3
Foto - Bir yetişkinin derisi yaklaşık 2 metrekarelik bir alanı kaplar ve toplam vücut ağırlığının yaklaşık %20'sini oluşturur. Aralıklı oruç cilt hücrelerinin kendini yenilemesini tetikler.

Bir yetişkinin derisi yaklaşık 2 metrekarelik bir alanı kaplar ve toplam vücut ağırlığının yaklaşık %20'sini oluşturur. Aralıklı oruç cilt hücrelerinin kendini yenilemesini tetikler.

#4
Foto - Araştırmacılar, sürecin 18-20 saat aç kaldıktan sonra başladığını ve 48-72 saat sonra zirveye ulaştığını öne sürüyorlar. Ayrıca hücre yenilenme süreci Alzheimer ve kalp hastalıklarına karşı da koruma sağlayabilir.

Araştırmacılar, sürecin 18-20 saat aç kaldıktan sonra başladığını ve 48-72 saat sonra zirveye ulaştığını öne sürüyorlar. Ayrıca hücre yenilenme süreci Alzheimer ve kalp hastalıklarına karşı da koruma sağlayabilir.

#5
Foto - Sadece oruç tutmak, modern dünyanın muzdarip olduğu en ciddi hastalıklardan biri olan kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Sadece oruç tutmak, modern dünyanın muzdarip olduğu en ciddi hastalıklardan biri olan kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

#6
Foto - Oruç, tıbbi gözetim altında oruç tuttuklarında sınırda yüksek tansiyonu olan kişilerde bile umut verici sonuçlar gösteriyor.

Oruç, tıbbi gözetim altında oruç tuttuklarında sınırda yüksek tansiyonu olan kişilerde bile umut verici sonuçlar gösteriyor.

#7
Foto - İnsülin ve leptin hormonları vücudun metabolizmasında çok önemli roller oynar. İnsülin, besin maddelerinin kan dolaşımından depolanmasına yardımcı olurken, leptin bir dolgunluk hormonu görevi görür. Araştırmalar, aralıklı orucun vücudunuzu bu hormonlara karşı daha duyarlı hale getirebileceğini gösteriyor.

İnsülin ve leptin hormonları vücudun metabolizmasında çok önemli roller oynar. İnsülin, besin maddelerinin kan dolaşımından depolanmasına yardımcı olurken, leptin bir dolgunluk hormonu görevi görür. Araştırmalar, aralıklı orucun vücudunuzu bu hormonlara karşı daha duyarlı hale getirebileceğini gösteriyor.

#8
Foto - İnsülin ve leptin hormonları vücudun metabolizmasında çok önemli roller oynar. İnsülin, besin maddelerinin kan dolaşımından depolanmasına yardımcı olurken, leptin bir dolgunluk hormonu görevi görür. Araştırmalar, aralıklı orucun vücudunuzu bu hormonlara karşı daha duyarlı hale getirebileceğini gösteriyor.

İnsülin ve leptin hormonları vücudun metabolizmasında çok önemli roller oynar. İnsülin, besin maddelerinin kan dolaşımından depolanmasına yardımcı olurken, leptin bir dolgunluk hormonu görevi görür. Araştırmalar, aralıklı orucun vücudunuzu bu hormonlara karşı daha duyarlı hale getirebileceğini gösteriyor.

#9
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#10
Foto - Daha yüksek bir hassasiyet seviyesi, bu hormonların etkinliğini arttırır, bu da vücudunuzun kan şekerini azaltabileceği ve obeziteyi önleyebileceği anlamına gelir

Daha yüksek bir hassasiyet seviyesi, bu hormonların etkinliğini arttırır, bu da vücudunuzun kan şekerini azaltabileceği ve obeziteyi önleyebileceği anlamına gelir

#11
Foto - Aralıklı orucun diyabet ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere kronik hastalık riskini azalttığı düşünülmektedir. Ek olarak, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, aralıklı orucunun kanser hücresi büyümesine dahil olan genleri baskılayabileceğini düşündürmektedir. Bu da kemoterapiyi daha etkili hale getirebilir.

Aralıklı orucun diyabet ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere kronik hastalık riskini azalttığı düşünülmektedir. Ek olarak, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, aralıklı orucunun kanser hücresi büyümesine dahil olan genleri baskılayabileceğini düşündürmektedir. Bu da kemoterapiyi daha etkili hale getirebilir.

#12
Foto - Aralıklı oruç, ilk olarak 2000 yılından önce epilepsi tedavisi olarak reçete edildi.

Aralıklı oruç, ilk olarak 2000 yılından önce epilepsi tedavisi olarak reçete edildi.

#13
Foto - Araştırmalar, aralıklı oruç tutmanın zihni temizlemeye ve duyuları yeniden şarj etmeye yardımcı olurken aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da uyardığını gösteriyor.

Araştırmalar, aralıklı oruç tutmanın zihni temizlemeye ve duyuları yeniden şarj etmeye yardımcı olurken aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da uyardığını gösteriyor.

#14
Foto - Ayrıca oruç tutmak bilişsel işlevi iyileştirebilir, yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi durdurabilir, nörodejenerasyonu azaltabilir, beyin hasarını azaltabilir ve felçten sonra işlevsel iyileşmeyi iyileştirebilir.

Ayrıca oruç tutmak bilişsel işlevi iyileştirebilir, yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi durdurabilir, nörodejenerasyonu azaltabilir, beyin hasarını azaltabilir ve felçten sonra işlevsel iyileşmeyi iyileştirebilir.

#15
Foto - Oruçla ilgili en yaygın fayda kilo kaybıdır. Kilo kaybı vücudunuzun aç bir duruma tok duruma gider kez gerçekleşir.

Oruçla ilgili en yaygın fayda kilo kaybıdır. Kilo kaybı vücudunuzun aç bir duruma tok duruma gider kez gerçekleşir.

#16
Foto - Oruçla ilgili en yaygın fayda kilo kaybıdır. Kilo kaybı vücudunuzun aç bir duruma tok duruma gider kez gerçekleşir.

Oruçla ilgili en yaygın fayda kilo kaybıdır. Kilo kaybı vücudunuzun aç bir duruma tok duruma gider kez gerçekleşir.

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