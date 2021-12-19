Sağlıklı bir vücut için aralıklı oruç

Aralıklı orucun vücudunuza sağladığı 6 olumlu etki Bazı bilim adamları günde 3 ana yemek ve 3 ara öğün yemeyi tavsiye ederken, diğerleri hiç yememeyi tavsiye ediyor. Aslında oruç, insanlık tarihinin en eski uygulamalarından biridir. Örneğin, orucun terapötik kullanımı, Yunan hekim Hipokrat'ın belirli hastalık semptomları gösteren hastalar için orucu tavsiye ettiği en az MÖ beşinci yüzyıla kadar uzanır.