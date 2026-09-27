Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ‘kir’ göndermesi: CHP’yi kirletenler istifa edip gitti
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Abant kampının son gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin tarihinde hiç olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokulduğunu, CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye gidenlerle partinin büyük ölçüde arındığını söyledi. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, erken seçim, seçimde başka partilerle ittifak ve yeniden genel başkanlığı aday olup olmayacağıyla ilgili soruları da cevapladı.