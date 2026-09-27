Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ‘kir’ göndermesi: CHP’yi kirletenler istifa edip gitti

Kılıçdaroğlu aday olup olmayacağı sorusuna ilişkin, "Genel başkanlık konusunda da ben hiçbir zaman çıkıp ya ben adayım falan diye bir cümle kurmadım, kurmak da istemem. Genel başkan olmak isteyen arkadaşlarımız var. Onları da saygıyla karşılıyoruz. Genel başkan olabilirler, iradelerini beyan edebilirler, gezebilirler" diye konuştu. Erken seçim ihtimaline ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Oturulur, konuşur. Yetkili organlarla otururuz, konuşuruz. Hangi gerekçeyle geliyor, niçin geliyor, ona bakarız" dedi. Terörsüz Türkiye yasasında önemli adımlar atıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki en büyük engel PKK terör örgütüydü. O konuda da büyük adımlar atıldı, parlamentoya gelen yasa taslağına destek verdik. Parlamentodan geçti. Şimdi dikkatle izliyoruz. Umarız sonuç alınır, Türkiye kendi bölgesinde Irak’ta Suriye’de ve diğer bölgelerde güçlü bir hale gelir, ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak o ilişkileri sürdürür" değerlendirmesinde bulundu.