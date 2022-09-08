Sadece 4,5 km mesafede! ABD, Javelin’leri burnumuzun dibine getirdi

AFP'nin karelerinde en dikkat çekici detaylardan biri, Amerikan askerlerinin YPG'lilere Javelin ve AT4 tanksavar füzeleriyle eğitim vermesiydi. Pentagon, YPG'lileri terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu için eğittiğini savunuyor. Ancak şu anda etki alanı hayli sınırlı olan terör örgütü DEAŞ'ın elinde bir tank yok. Rusya'nın saldırması üzerine işgale karşı direnen Ukrayna, şimdiye kadar Batılı ülkelerden binlerce Javelin füzesi aldı. Javelin füzelerinin 24 Şubat'tan bu yana yüzlerce Rus tankını vurduğu biliniyor.