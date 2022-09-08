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Sadece 4,5 km mesafede! ABD, Javelin’leri burnumuzun dibine getirdi

2022-09-08 11:49:12
Sadece 4,5 km mesafede! ABD, Javelin’leri burnumuzun dibine getirdi

Sınıra yalnızca 4,5 kilometre mesafede teröristlere tanksavar füzeleriyle eğitim veren ABD ordusunun fotoğraflarını, AFP haber ajansı dünyaya servis etti.

#1
Foto - Sadece 4,5 km mesafede! ABD, Javelin’leri burnumuzun dibine getirdi

Türkiye'nin operasyon sinyali vermesiyle dengelerin değiştiği Suriye'de, ABD bir kez daha teröristlerle omuz omuza. İç savaş ülkesi Suriye'ye 2015'te doğrudan asker sokan ABD'nin, halihazırda Suriye'de 900 askeri bulunduğu tahmin ediliyor. Terör örgütü PKK'ya binlerce TIR dolusu silah gönderen Amerikan ordusu, ana üs olarak ise güneydeki El Tanf'ı kullanıyor.

#2
Foto - Sadece 4,5 km mesafede! ABD, Javelin’leri burnumuzun dibine getirdi

Ankara, yaz mevsimine girilirken Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yi hedef alacak yeni bir operasyon yapacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hazırlıklarımızı tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır" cümlesini kurmasıyla, tüm dünyanın dikkati bir anda Suriye'ye çevrildi. Agence France-Presse (AFP) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını izleyen üçüncü günde, yani 26 Mayıs tarihinde Haseke'nin doğusundaki petrol bölgesi Rumeylan'da devriye gezen ABD konvoyunun fotoğraflarını servis etti.

#3
Foto - Sadece 4,5 km mesafede! ABD, Javelin’leri burnumuzun dibine getirdi

Türkiye, halihazırda PKK'nın Suriye uzantısı terör örgütü YPG'nin kontrolünde tuttuğu batıdaki Menbiç'ten doğudaki Kamışlı'ya kadar uzanan sınır hattının teröristlerden tamamen temizlenmesini istiyor. Söz konusu hatta yalnızca Rasulayn ve Tel Abyad arası Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin kontrolünde.

#4
Foto - Sadece 4,5 km mesafede! ABD, Javelin’leri burnumuzun dibine getirdi

ABD'LİLERDEN DEVRİYE, RUSLARDAN PANTSIR YPG'li teröristler Türkiye'nin operasyonu telaffuz etmesiyle hemen Beşar Esad'dan yardım istedi. Suriye ordu birlikleriyle işbirliğine gideceklerini duyuran YPG'li teröristler, Türkiye'ye yanıt vereceklerini ileri sürdüler.

#5
Foto - Sadece 4,5 km mesafede! ABD, Javelin’leri burnumuzun dibine getirdi

Haziran ayının ilk günlerinde ABD, Rusya ve Suriye'den peş peşe açıklamalar geldi. Moskova yeni bir operasyondan kaçınılmasını istedi, Şam rejimi lideri Beşar Esad Türkiye'yi askeri karşılık vermekle tehdit etti. Açık şekilde YPG'yi destekleyen Washington ise Suriye'de gerginliğin artmasına karşı olduğunu kaydetti. Fransız haber ajansı AFP, Türkiye sınırına üç kilometre mesafede yer alan Kamışlı'daki ABD askerlerini fotoğrafladı. YPG'li teröristlerle birlikte Kamışlı'ya bağlı bir köyde görüntülenen Amerikan birliklerinin zırhlı araçlarla devriye gezdiği bildirildi. Bir bölümü rejim güçleri tarafından kontrol edilen Kamışlı, Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında.

#6
Foto - Sadece 4,5 km mesafede! ABD, Javelin’leri burnumuzun dibine getirdi

Şam rejimiyle birlikte hareket eden Rus ordusu ise, Türkiye'nin muhtemel harekâtına karşı Kamışlı'ya Haziran ayı içerisinde hava savunma sistemi Pantsir kurdu. Rusya ayrıca, Menbiç, Ayn İsa, Tel Temir ve Aynul Arab gibi yerlerde de asker sayısını artırdı.

#7
Foto - Sadece 4,5 km mesafede! ABD, Javelin’leri burnumuzun dibine getirdi

ARADA BİRER AY VAR Temmuz ayına gelindiğinde ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan "ABD, Fırat’ın doğusunu terk etmek durumunda" dedi. Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı Ağustos ayında, AFP foto muhabiri Delil Süleyman Türkiye sınırındaki ABD askerlerine bir kez daha objektifini çevirdi. Kamışlı'da çekilen fotoğrafların alt yazısında, Amerikan askerlerinin Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında bulunduğu vurgulandı.

#8
Foto - Sadece 4,5 km mesafede! ABD, Javelin’leri burnumuzun dibine getirdi

ARADA BİRER AY VAR Temmuz ayına gelindiğinde ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan "ABD, Fırat’ın doğusunu terk etmek durumunda" dedi. Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı Ağustos ayında, AFP foto muhabiri Delil Süleyman Türkiye sınırındaki ABD askerlerine bir kez daha objektifini çevirdi. Kamışlı'da çekilen fotoğrafların alt yazısında, Amerikan askerlerinin Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında bulunduğu vurgulandı.

#9
Foto - Sadece 4,5 km mesafede! ABD, Javelin’leri burnumuzun dibine getirdi

KUŞ UÇUŞU 4,5 KM AFP'nin Türkiye sınırına kuş uçuşu 4,5 kilometre mesafede bulunan Derik'ten 7 Eylül Çarşamba günü dünyaya servis ettiği fotoğraflar ise, doğrudan terörist eğitimini gösteriyor. ABD askerleri Derik'te YPG'li teröristleri eğitirken, terör örgütünün paçavraları da sahadaydı.

#10
Foto - Sadece 4,5 km mesafede! ABD, Javelin’leri burnumuzun dibine getirdi

AFP, Amerikan ordusunun Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu'nda yer alan birlikleri ile YPG'li teröristlerin birlikte 'tatbikat' yaptığını yazdı. Arapça ismi El Malikiye olan Derik'teki gösteride, ABD ordusuna ait Bradley zırhlı araçları ve mayına karşı üretilen MRAP zırhlı araçları göze çarptı.

#11
Foto - Sadece 4,5 km mesafede! ABD, Javelin’leri burnumuzun dibine getirdi

AFP'nin karelerinde en dikkat çekici detaylardan biri, Amerikan askerlerinin YPG'lilere Javelin ve AT4 tanksavar füzeleriyle eğitim vermesiydi. Pentagon, YPG'lileri terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu için eğittiğini savunuyor. Ancak şu anda etki alanı hayli sınırlı olan terör örgütü DEAŞ'ın elinde bir tank yok. Rusya'nın saldırması üzerine işgale karşı direnen Ukrayna, şimdiye kadar Batılı ülkelerden binlerce Javelin füzesi aldı. Javelin füzelerinin 24 Şubat'tan bu yana yüzlerce Rus tankını vurduğu biliniyor.

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