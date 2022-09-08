Sadece 4,5 km mesafede! ABD, Javelin’leri burnumuzun dibine getirdi

Haziran ayının ilk günlerinde ABD, Rusya ve Suriye'den peş peşe açıklamalar geldi. Moskova yeni bir operasyondan kaçınılmasını istedi, Şam rejimi lideri Beşar Esad Türkiye'yi askeri karşılık vermekle tehdit etti. Açık şekilde YPG'yi destekleyen Washington ise Suriye'de gerginliğin artmasına karşı olduğunu kaydetti. Fransız haber ajansı AFP, Türkiye sınırına üç kilometre mesafede yer alan Kamışlı'daki ABD askerlerini fotoğrafladı. YPG'li teröristlerle birlikte Kamışlı'ya bağlı bir köyde görüntülenen Amerikan birliklerinin zırhlı araçlarla devriye gezdiği bildirildi. Bir bölümü rejim güçleri tarafından kontrol edilen Kamışlı, Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında.