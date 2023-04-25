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Saçlarınız ıslakken asla uyumayın: Çok fena etkisi, çok şaşırtacak! Uzmanlar tek tek açıkladı! Herkes şaşkın

2023-04-25 21:45:47
Saçlarınız ıslakken asla uyumayın: Çok fena etkisi, çok şaşırtacak! Uzmanlar tek tek açıkladı! Herkes şaşkın

Uykumuz geldiğinde nasılsa bir şey olmaz deyip ıslak saçla uyuyabiliyoruz. Fakat ıslak saçla uyumanın sağlığa çok büyük zararları var.Sadece soğuk algınlığı ya da zatürre gibi hastalıklar değil başka hastalıklara da sebep olur. Çoğumuz duştan çıktıktan sonra saçlarımızı kurutmuyoruz. Havaların soğuduğu bugünlerde saçlarınızı kurutmadan uyumak pek çok hastalığa neden oluyor. Islak saç ile uyumamanız için nedenler...

#1
Foto - Saçlarınız ıslakken asla uyumayın: Çok fena etkisi, çok şaşırtacak! Uzmanlar tek tek açıkladı! Herkes şaşkın

Nemli kalan her şey gibi nemli saçlarla yatmanın da zararları vardır. Örneğin nemli veya ıslak saçlarla yattığınızda saç dipleri nemden dolayı iltihap oluşturabilir. Sadece nemli saçlarla yatmak değil nemli havluyla uzun süre durmak da aynı etkileri gösterir. Yapışan Saçlar! Nemli ve ıslak saçlarla uyuduğunuzda saçlarınız yapışacaktır.Yapışan saçı ertesi gün kabartmak çok zor olur böylece şekilsiz bir saça sahip olursunuz.

#2
Foto - Saçlarınız ıslakken asla uyumayın: Çok fena etkisi, çok şaşırtacak! Uzmanlar tek tek açıkladı! Herkes şaşkın

Kırılan Saçlar! Saçlarınızın ıslak durduğu süre boyunca kırılmaya ve yıpranmaya daha meyillidir.Böylece saçlarınızın ıslak kalması saçlarınızı kıracaktır. Kepek! Nemli kalan saç derilerinde yağ bezleri etkisiz kalır.Bunun anlamı yağ bezlerinin çok yağ üretmesi ya da az üretmesidir. Böylece saçlarınız ya yağlı olacaktır ya da kepek oluşturacaktır. Aynı zamanda derinin asit baz dengesini de bozar.

#3
Foto - Saçlarınız ıslakken asla uyumayın: Çok fena etkisi, çok şaşırtacak! Uzmanlar tek tek açıkladı! Herkes şaşkın

Kaşınan cilt! Nemli veya ıslak saçla yatmak derinizde kaşınmaya sebep olur. Böylece derinizde tahrişlere ve kanamalara sebep olabilir. Enfeksiyon! Islak saçla yattığınızda sadece saçınız değil aynı zamanda yastığınız veya havlu da ıslak kalır. Islak kalan bu eşyalar bakteri üretmeye müsait hale gelir ve bu bakteriler de deriniz için enfeksiyon riski oluşturur.

#4
Foto - Saçlarınız ıslakken asla uyumayın: Çok fena etkisi, çok şaşırtacak! Uzmanlar tek tek açıkladı! Herkes şaşkın

Baş ağrısı! Uyku sırasında vücut ısısı yükselir.Ama ıslak kalan saçlardaki sıcaklık düşük kalacağı için ısı farkı ortaya çıkar ve bu fark da baş ağrısına neden olur. Kas ağrısı! En tehlikesi ise bu sıcaklık farkından kaynaklanan kas kasılmaları ve ağrıları kramplara ve hatta yüz felcine neden olabilir.Nadir de olsa bütün vücudu felç edip ölüm riski taşır.

#5
Foto - Saçlarınız ıslakken asla uyumayın: Çok fena etkisi, çok şaşırtacak! Uzmanlar tek tek açıkladı! Herkes şaşkın

Kısaca: Neden ıslak saç ile uyumamalısınız? Saç ıslakken en zayıf halindedir, bu nedenle uyurken saçınızı ıslak bırakarak kırılma miktarının artmasına neden olursunuz. Yastığa kafanızı koyduğunuzda ve her döndürdüğünüzde, sürtünme saçınızın kuru haline göre daha kolay kırılmasına neden olur.

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