Saçlarınız ıslakken asla uyumayın: Çok fena etkisi, çok şaşırtacak! Uzmanlar tek tek açıkladı! Herkes şaşkın

Uykumuz geldiğinde nasılsa bir şey olmaz deyip ıslak saçla uyuyabiliyoruz. Fakat ıslak saçla uyumanın sağlığa çok büyük zararları var.Sadece soğuk algınlığı ya da zatürre gibi hastalıklar değil başka hastalıklara da sebep olur. Çoğumuz duştan çıktıktan sonra saçlarımızı kurutmuyoruz. Havaların soğuduğu bugünlerde saçlarınızı kurutmadan uyumak pek çok hastalığa neden oluyor. Islak saç ile uyumamanız için nedenler...