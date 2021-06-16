Saçları sönük olanlar dikkat! İşte hacim kazandıran yöntemler

7-Bal - Bal, içerdiği tüm vitamin ve mineraller ve ayrıca antioksidan özellikleri sayesinde kuru saçı nemlendirir, saç kırılmasını önler ve genel olarak saçları daha sağlıklı hale getirir. Bunun için 1/2 su bardağı bal ve 1/4 su bardağı zeytinyağını bir kapta karıştırın. Karışımı 20 saniye mikrodalgaya koyun. Bir kez daha karıştırın ve soğumaya bırakın. Saç diplerinden başlayarak parmaklarınızla masaj yapa yapa veya bir boya fırçasıyla saçınıza uygulayın. Sonra bone takın ve maskeyi 30 dakika bekletin. Ardından saçınızı yıkayın.