2021-06-16 18:56:08 Saçları sönük olanlar dikkat! İşte hacim kazandıran yöntemler
1-Yumurta akı - Yumurta çok fazla protein içerir, bu nedenle düzenli olarak yumurta yemek saçınızı sağlıklı kılabilir. Ayrıca yumurtayı maske olarak kullanmak saç dökülmesini ve kırılmasını önlemeye, hasarlı saçları onarmaya ve büyümeyi desteklemeye yardımcıdır. Yumurta akını tek başına veya diğer malzemelerle birlikte saçınıza uygulayabilirsiniz. Bunun için 2 yumurta alın. Yumurta aklarını sarılarından ayırın, sadece beyazlarına ihtiyacınız olacak. 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyin. Bütün malzemeleri birlikte çırpın ve nemli saça uygulayın. Maskeyi 20 dakika bekletin ve ardından soğuk suyla yıkayın.