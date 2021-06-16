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Yaşam
10
Saçları sönük olanlar dikkat! İşte hacim kazandıran yöntemler

2021-06-16 18:56:08
Saçları sönük olanlar dikkat! İşte hacim kazandıran yöntemler

1-Yumurta akı - Yumurta çok fazla protein içerir, bu nedenle düzenli olarak yumurta yemek saçınızı sağlıklı kılabilir. Ayrıca yumurtayı maske olarak kullanmak saç dökülmesini ve kırılmasını önlemeye, hasarlı saçları onarmaya ve büyümeyi desteklemeye yardımcıdır. Yumurta akını tek başına veya diğer malzemelerle birlikte saçınıza uygulayabilirsiniz. Bunun için 2 yumurta alın. Yumurta aklarını sarılarından ayırın, sadece beyazlarına ihtiyacınız olacak. 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyin. Bütün malzemeleri birlikte çırpın ve nemli saça uygulayın. Maskeyi 20 dakika bekletin ve ardından soğuk suyla yıkayın.

#1
Foto - 2-Aloe vera - Aloe vera, sağlık ve güzellik üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle yüzyıllardır kullanılıyor. Özellikle yağlı, kıvırcık veya kırılgan, kuru saçlara çok iyi gelir. Aloe vera saçınızı nemlendirdiği gibi güçlendirip dökülmeyi de azaltır. Bunun için 2 yemek kaşığı aloe veranın içine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Malzemeleri karıştırın ve saçınızın ortasından başlayıp aşağı doğru inerek saçınıza uygulayın. Daha sonra saç derisine de tatbik edin. Maskenin damlamasını ve saçınızın kurumasını önlemek için bir bone takıp kafanıza bir havlu sarın. Maskeyi 30 dakika saçınızda tutun ve ardından saçınızı yıkayın.

2-Aloe vera - Aloe vera, sağlık ve güzellik üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle yüzyıllardır kullanılıyor. Özellikle yağlı, kıvırcık veya kırılgan, kuru saçlara çok iyi gelir. Aloe vera saçınızı nemlendirdiği gibi güçlendirip dökülmeyi de azaltır. Bunun için 2 yemek kaşığı aloe veranın içine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Malzemeleri karıştırın ve saçınızın ortasından başlayıp aşağı doğru inerek saçınıza uygulayın. Daha sonra saç derisine de tatbik edin. Maskenin damlamasını ve saçınızın kurumasını önlemek için bir bone takıp kafanıza bir havlu sarın. Maskeyi 30 dakika saçınızda tutun ve ardından saçınızı yıkayın.

#2
Foto - 3-Avokado - Avokado; saçınızı besleyen ve kırılmasını önleyen doğal yağlar, sağlıklı yağ asitleri, vitaminler ve mineraller içerir. Özellikle nemsiz kalmış saçlar için faydalı olabilir. Bunun için 1 avokadoyu ezip içine 1 yemek kaşığı biberiye yağı ve 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyin. Başka bir kapta 1 yumurta sarısını çırpın. Tüm malzemeleri karıştırın ve saçınıza uygulayın. Maskeyi 10 ila 20 dakika bekletin, ardından saçınızı yıkayın.

3-Avokado - Avokado; saçınızı besleyen ve kırılmasını önleyen doğal yağlar, sağlıklı yağ asitleri, vitaminler ve mineraller içerir. Özellikle nemsiz kalmış saçlar için faydalı olabilir. Bunun için 1 avokadoyu ezip içine 1 yemek kaşığı biberiye yağı ve 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyin. Başka bir kapta 1 yumurta sarısını çırpın. Tüm malzemeleri karıştırın ve saçınıza uygulayın. Maskeyi 10 ila 20 dakika bekletin, ardından saçınızı yıkayın.

#3
Foto - 4-Hindistan cevizi yağı - Saçlarınızı onarması için Hindistan cevizi yağı kullanmak, saçınızı nemlendirmeye, protein kaybını ve kırılmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Saçlarımız ıslanıp suyu emdiğinde, saçın zarar görmesini kolaylaştıran yapısal bir değişikliğe maruz kalır. Hindistan cevizi yağını saçınızı yıkamadan önce uygularsanız bu saçınızın fazla su emmesini önleyecektir. Duştan sonra uygulamak da saçlarınızı daha yumuşatarak kırılma olasılığını azaltır.

4-Hindistan cevizi yağı - Saçlarınızı onarması için Hindistan cevizi yağı kullanmak, saçınızı nemlendirmeye, protein kaybını ve kırılmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Saçlarımız ıslanıp suyu emdiğinde, saçın zarar görmesini kolaylaştıran yapısal bir değişikliğe maruz kalır. Hindistan cevizi yağını saçınızı yıkamadan önce uygularsanız bu saçınızın fazla su emmesini önleyecektir. Duştan sonra uygulamak da saçlarınızı daha yumuşatarak kırılma olasılığını azaltır.

#4
Foto - 5-Muz - Muz, vücudunuzun daha fazla kolajen üreterek saçınızı daha kalın ve daha güçlü hale getirmesine yardımcı olabilecek silika içerir. Ayrıca saçınızı yumuşatmaya da yardımcı olur. Bunun için 1 veya 2 muz alın ve bir kasede ezin. 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyin. Malzemeleri homojen bir yapı elde edene kadar karıştırın. Karışımı saçınıza uygulayın ve 10 ila 15 dakika bekletin. Sonra yıkayın.

5-Muz - Muz, vücudunuzun daha fazla kolajen üreterek saçınızı daha kalın ve daha güçlü hale getirmesine yardımcı olabilecek silika içerir. Ayrıca saçınızı yumuşatmaya da yardımcı olur. Bunun için 1 veya 2 muz alın ve bir kasede ezin. 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyin. Malzemeleri homojen bir yapı elde edene kadar karıştırın. Karışımı saçınıza uygulayın ve 10 ila 15 dakika bekletin. Sonra yıkayın.

#5
Foto - 6-Yulaf ezmesi - Yulaf ezmesi, saçınızı nemlendiren ve büyümesini destekleyen çok miktarda lif içerir. Ayrıca saç telinizi daha da kalınlaştırabilir. Bunun için 3 yemek kaşığı yulafın içine 1/2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 1 yemek kaşığı bal ekleyin. Hepsini karıştırıp kuru saça uygulayın, ayrıca saç derisine de masaj yapın. Maskeyi 30 dakika saçınızda tutun ve ardından saçınızı yıkayın.

6-Yulaf ezmesi - Yulaf ezmesi, saçınızı nemlendiren ve büyümesini destekleyen çok miktarda lif içerir. Ayrıca saç telinizi daha da kalınlaştırabilir. Bunun için 3 yemek kaşığı yulafın içine 1/2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 1 yemek kaşığı bal ekleyin. Hepsini karıştırıp kuru saça uygulayın, ayrıca saç derisine de masaj yapın. Maskeyi 30 dakika saçınızda tutun ve ardından saçınızı yıkayın.

#6
Foto - 7-Bal - Bal, içerdiği tüm vitamin ve mineraller ve ayrıca antioksidan özellikleri sayesinde kuru saçı nemlendirir, saç kırılmasını önler ve genel olarak saçları daha sağlıklı hale getirir. Bunun için 1/2 su bardağı bal ve 1/4 su bardağı zeytinyağını bir kapta karıştırın. Karışımı 20 saniye mikrodalgaya koyun. Bir kez daha karıştırın ve soğumaya bırakın. Saç diplerinden başlayarak parmaklarınızla masaj yapa yapa veya bir boya fırçasıyla saçınıza uygulayın. Sonra bone takın ve maskeyi 30 dakika bekletin. Ardından saçınızı yıkayın.

7-Bal - Bal, içerdiği tüm vitamin ve mineraller ve ayrıca antioksidan özellikleri sayesinde kuru saçı nemlendirir, saç kırılmasını önler ve genel olarak saçları daha sağlıklı hale getirir. Bunun için 1/2 su bardağı bal ve 1/4 su bardağı zeytinyağını bir kapta karıştırın. Karışımı 20 saniye mikrodalgaya koyun. Bir kez daha karıştırın ve soğumaya bırakın. Saç diplerinden başlayarak parmaklarınızla masaj yapa yapa veya bir boya fırçasıyla saçınıza uygulayın. Sonra bone takın ve maskeyi 30 dakika bekletin. Ardından saçınızı yıkayın.

#7
Foto - 8-Yeşil çay - Yeşil çay saç dökülmesini azaltıp saçın uzamasını sağlar. İçerek veya saçınıza uygulayarak antioksidan özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Bunun için 1 ila 2 çay bardağı yeşil çay demleyin. Ilıyana veya tamamen soğuyana kadar bekleyin. Saçınızı yıkadıktan sonra yeşil çay ile durulayın.

8-Yeşil çay - Yeşil çay saç dökülmesini azaltıp saçın uzamasını sağlar. İçerek veya saçınıza uygulayarak antioksidan özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Bunun için 1 ila 2 çay bardağı yeşil çay demleyin. Ilıyana veya tamamen soğuyana kadar bekleyin. Saçınızı yıkadıktan sonra yeşil çay ile durulayın.

#8
Foto - 9-Pirinç suyu - Pirinç suyu, saçınızı daha güçlü hale getirir ve hasarlı saçları onarır. Aynı zamanda saçları ileride görebileceği hasarlardan da korur. Bunun için 1 su bardağı pirinci yıkayıp süzün. Bir kaseye alıp 1 su bardağı su ilave edin. Su bulanık hale gelene kadar karıştırın.Sonra suyu koruyarak pirinci süzün. Pirinç suyunu 12 ila 24 saat bekletin, bu da içindeki vitamin ve minerallerin dışarı çıkmasını sağlayacaktır. Saçınızı normalde yaptığınız gibi yıkadıktan sonra pirinç suyunu saçınıza dökün. 2 ila 5 dakika bekletip yıkayın.

9-Pirinç suyu - Pirinç suyu, saçınızı daha güçlü hale getirir ve hasarlı saçları onarır. Aynı zamanda saçları ileride görebileceği hasarlardan da korur. Bunun için 1 su bardağı pirinci yıkayıp süzün. Bir kaseye alıp 1 su bardağı su ilave edin. Su bulanık hale gelene kadar karıştırın.Sonra suyu koruyarak pirinci süzün. Pirinç suyunu 12 ila 24 saat bekletin, bu da içindeki vitamin ve minerallerin dışarı çıkmasını sağlayacaktır. Saçınızı normalde yaptığınız gibi yıkadıktan sonra pirinç suyunu saçınıza dökün. 2 ila 5 dakika bekletip yıkayın.

#9
Foto - 10-Süt- Saçınıza süt uygulamak, saçınızı daha güçlü ve daha yumuşak hale getirebilir. Bunun için Biraz süt, bal, çilek ve muzu karıştırın. Karışımı elinizle uygulayın veya kıvamı izin veriyorsa bir sprey şişesi kullanın. 20 ila 30 dakika bekletip sonra yıkayın.

10-Süt- Saçınıza süt uygulamak, saçınızı daha güçlü ve daha yumuşak hale getirebilir. Bunun için Biraz süt, bal, çilek ve muzu karıştırın. Karışımı elinizle uygulayın veya kıvamı izin veriyorsa bir sprey şişesi kullanın. 20 ila 30 dakika bekletip sonra yıkayın.

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