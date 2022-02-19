Saç dökülmesine son! Saçınıza nane ve hindistan cevizi yağı sürerseniz...

İyi dengelenmiş bir beslenme düzeni saçınızı uçtan uca kaliteli ve sağlıklı tutabilir. Eğer tek yönlü ve dengesiz beslenen biriyseniz vücudunuz ve doğal olarak saç kökleriniz için gerekli bazı vitaminlerden mahrum kalırsınız. Bu yüzden özellikle yağsız sığır eti, fasulye, yeşil yapraklı sebzeler, demirle güçlendirilmiş tahıllar ve yumurtalar dahil olmak üzere demir açısından zengin gıdaları sofranızdan eksik etmemelisiniz. Somon, uskumru, ton balığı, keten tohumu, yumurta sarısı, kenevir tohumu ve ceviz gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin gıdalar yumurta, yağsız et ve deniz ürünleri gibi yüksek proteinli yiyecekler, içerdikleri mineral ve vitaminler ile saç sağlığınıza büyük faydası dokunacak diğer gıdalar arasında yer alıyor. Son olarak, bol su içtiğinizden emin olun.