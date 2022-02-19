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Sağlık
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Saç dökülmesine son! Saçınıza nane ve hindistan cevizi yağı sürerseniz...

2022-02-19 18:17:09
Saç dökülmesine son! Saçınıza nane ve hindistan cevizi yağı sürerseniz...

Saç dökülmesi erkekler için büyük bir sorun teşkil ediyor. Fakat birkaç doğal yöntem ve önlemle bunun önüne geçebilirsiniz.

#1
Foto - Her erkeğin korkulu rüyası olan erkek tipi kellik hastalığını bilmeyen yoktur. Kalıtsal aktarımla gelen erkek tipi kellik, özellikle 50 yaş üstü erkeklerin yarısından fazlasını etkiliyor. Bu durumu kesin olarak durduracak herhangi bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Yine de bu olumsuz sürecin etkilerini azaltma ve saç dökülmesini yavaşlatma konusunda yapabileceğiniz bazı müdahaleler var. Fakat bu yöntemleri uygulamadan önce bir uzmana danışmanız oldukça önemli. İşte saç dökülmesi ve erkek tipi kelliğin olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacak bazı öneriler…

Her erkeğin korkulu rüyası olan erkek tipi kellik hastalığını bilmeyen yoktur. Kalıtsal aktarımla gelen erkek tipi kellik, özellikle 50 yaş üstü erkeklerin yarısından fazlasını etkiliyor. Bu durumu kesin olarak durduracak herhangi bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Yine de bu olumsuz sürecin etkilerini azaltma ve saç dökülmesini yavaşlatma konusunda yapabileceğiniz bazı müdahaleler var. Fakat bu yöntemleri uygulamadan önce bir uzmana danışmanız oldukça önemli. İşte saç dökülmesi ve erkek tipi kelliğin olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacak bazı öneriler…

#2
Foto - Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayından geçen ve saç dökülmelerini azaltan iki farklı ilaç bulunuyor. Bu ilaçlar, saç büyümesini teşvik eden ve saç dökülmesini engelleyen bir etki gösteriyor. Bu ilaçların alımı öncesinden mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. Nihayetinde bunların ilaç olduğu unutulmamalıdır. Doktorunuz kullanım onayı verdiğinde ilaçların saç dökülmesini yavaşlattığını gözlemleyebilirsiniz.

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayından geçen ve saç dökülmelerini azaltan iki farklı ilaç bulunuyor. Bu ilaçlar, saç büyümesini teşvik eden ve saç dökülmesini engelleyen bir etki gösteriyor. Bu ilaçların alımı öncesinden mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. Nihayetinde bunların ilaç olduğu unutulmamalıdır. Doktorunuz kullanım onayı verdiğinde ilaçların saç dökülmesini yavaşlattığını gözlemleyebilirsiniz.

#3
Foto - Eğer sigara içiyorsanız muhtemelen sigaranın akciğerleriniz üzerindeki olası tüm olumsuz etkilerinden de haberdarsınızdır. Peki sigaranın saç dökülmesine neden olabileceğini hiç düşündünüz mü? Cevabınız hayır ise 2020 yılında yapılan bir araştırma sizleri çok şaşırtacak. Bu araştırmada sigara içen kişilerin, içmeyenlere göre daha fazla saç dökülmesine maruz kaldığı sonucuna ulaşıldı. Sigarayı bırakmak hem genel sağlığınız hem de saçlarınız için en basit tedavi yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Eğer sigara içiyorsanız muhtemelen sigaranın akciğerleriniz üzerindeki olası tüm olumsuz etkilerinden de haberdarsınızdır. Peki sigaranın saç dökülmesine neden olabileceğini hiç düşündünüz mü? Cevabınız hayır ise 2020 yılında yapılan bir araştırma sizleri çok şaşırtacak. Bu araştırmada sigara içen kişilerin, içmeyenlere göre daha fazla saç dökülmesine maruz kaldığı sonucuna ulaşıldı. Sigarayı bırakmak hem genel sağlığınız hem de saçlarınız için en basit tedavi yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

#4
Foto - “Ne alaka” deyip geçmemeniz gereken oldukça önemli tedavi yöntemlerinden birisi de saç derisine yapılan masajdır. Saç derisine yapılan masaj sizi sadece harika hissettirmekle kalmayıp, aynı zamanda saç köklerini uyararak kan akışını hızlandırmaya yardımcı olur. 2016 yılında yapılan yabancı kaynaklı bir çalışmada 24 hafta boyunca her gün 4 dakika saç derisi masajı yaptıran Japon erkeklerinin çalışmanın sonunda daha kalın saçlara sahip olduğu gözlendi.

“Ne alaka” deyip geçmemeniz gereken oldukça önemli tedavi yöntemlerinden birisi de saç derisine yapılan masajdır. Saç derisine yapılan masaj sizi sadece harika hissettirmekle kalmayıp, aynı zamanda saç köklerini uyararak kan akışını hızlandırmaya yardımcı olur. 2016 yılında yapılan yabancı kaynaklı bir çalışmada 24 hafta boyunca her gün 4 dakika saç derisi masajı yaptıran Japon erkeklerinin çalışmanın sonunda daha kalın saçlara sahip olduğu gözlendi.

#5
Foto - İyi dengelenmiş bir beslenme düzeni saçınızı uçtan uca kaliteli ve sağlıklı tutabilir. Eğer tek yönlü ve dengesiz beslenen biriyseniz vücudunuz ve doğal olarak saç kökleriniz için gerekli bazı vitaminlerden mahrum kalırsınız. Bu yüzden özellikle yağsız sığır eti, fasulye, yeşil yapraklı sebzeler, demirle güçlendirilmiş tahıllar ve yumurtalar dahil olmak üzere demir açısından zengin gıdaları sofranızdan eksik etmemelisiniz. Somon, uskumru, ton balığı, keten tohumu, yumurta sarısı, kenevir tohumu ve ceviz gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin gıdalar yumurta, yağsız et ve deniz ürünleri gibi yüksek proteinli yiyecekler, içerdikleri mineral ve vitaminler ile saç sağlığınıza büyük faydası dokunacak diğer gıdalar arasında yer alıyor. Son olarak, bol su içtiğinizden emin olun.

İyi dengelenmiş bir beslenme düzeni saçınızı uçtan uca kaliteli ve sağlıklı tutabilir. Eğer tek yönlü ve dengesiz beslenen biriyseniz vücudunuz ve doğal olarak saç kökleriniz için gerekli bazı vitaminlerden mahrum kalırsınız. Bu yüzden özellikle yağsız sığır eti, fasulye, yeşil yapraklı sebzeler, demirle güçlendirilmiş tahıllar ve yumurtalar dahil olmak üzere demir açısından zengin gıdaları sofranızdan eksik etmemelisiniz. Somon, uskumru, ton balığı, keten tohumu, yumurta sarısı, kenevir tohumu ve ceviz gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin gıdalar yumurta, yağsız et ve deniz ürünleri gibi yüksek proteinli yiyecekler, içerdikleri mineral ve vitaminler ile saç sağlığınıza büyük faydası dokunacak diğer gıdalar arasında yer alıyor. Son olarak, bol su içtiğinizden emin olun.

#6
Foto - Kalıtsal etmenlerin yanı sıra saç dökülmesine neden olan birkaç tıbbi durum vardır. Sağlığınızı olumsuz etkileyen bu birtakım rahatsızlıklar saç köklerinize olumsuz etki edebilecek kadar ciddi etkilere sahiptir. Özellikle şeker hastalığı, kafa derisinde sedef hastalığı, tiroid rahatsızlıkları, demir eksikliği, çölyak ve frengi gibi hastalıklar saç kalitesini düşüren belli başlı hastalıklardandır. Check-up yaptırıp ve varsa bu tür hastalıkları tedavi ettirmeniz, saç dökülmenizi azalacak ve saç kalitenizi iyileşecektir.

Kalıtsal etmenlerin yanı sıra saç dökülmesine neden olan birkaç tıbbi durum vardır. Sağlığınızı olumsuz etkileyen bu birtakım rahatsızlıklar saç köklerinize olumsuz etki edebilecek kadar ciddi etkilere sahiptir. Özellikle şeker hastalığı, kafa derisinde sedef hastalığı, tiroid rahatsızlıkları, demir eksikliği, çölyak ve frengi gibi hastalıklar saç kalitesini düşüren belli başlı hastalıklardandır. Check-up yaptırıp ve varsa bu tür hastalıkları tedavi ettirmeniz, saç dökülmenizi azalacak ve saç kalitenizi iyileşecektir.

#7
Foto - Stres şüphesiz içinde yaşadığımız çağın en olumsuz deneyimlerinden birisi. Günlük hayat koşturmacası ve diğer problemler nedeniyle sıkça etkisine maruz kalınan stres, vücudumuzda oldukça olumsuz etkiler bırakabiliyor. Bu olumsuz etkilerden birisi de saç kalitesi açısından gerçekleşiyor. Strese bağlı saç dökülmesi ve beyazlaması toplumda sıkça karşılaşılan problemlerden. Bu olumsuz durumu tersine çevirmenin tek yolu ise daha huzurlu ve daha mutlu bir hayat sürmekten geçiyor. Biliyoruz söylemesi kolay ama yine de stresten uzak durmak adına biraz daha umarsız, biraz daha pozitif bir yaklaşım sergilemek saç dökülmenizi durdurabilir.

Stres şüphesiz içinde yaşadığımız çağın en olumsuz deneyimlerinden birisi. Günlük hayat koşturmacası ve diğer problemler nedeniyle sıkça etkisine maruz kalınan stres, vücudumuzda oldukça olumsuz etkiler bırakabiliyor. Bu olumsuz etkilerden birisi de saç kalitesi açısından gerçekleşiyor. Strese bağlı saç dökülmesi ve beyazlaması toplumda sıkça karşılaşılan problemlerden. Bu olumsuz durumu tersine çevirmenin tek yolu ise daha huzurlu ve daha mutlu bir hayat sürmekten geçiyor. Biliyoruz söylemesi kolay ama yine de stresten uzak durmak adına biraz daha umarsız, biraz daha pozitif bir yaklaşım sergilemek saç dökülmenizi durdurabilir.

#8
Foto - Nane yağının saç büyümesinde yardımcı bir görev üstlendiğine dair bazı kanıtlara rastlandı. Buna ek olarak biberiye yağı saç derisinde kan dolaşımını artırması bakımından saç köklerine pozitif bir etkide bulunuyor. 2013 yılında yapılan bir çalışmada biberiye yaprağının posasının farelerde tüylerin yeniden büyümesine neden olduğu sonucuna ulaşıldı. Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağının da saç büyümesi üzerine faydaları olduğu biliniyor.

Nane yağının saç büyümesinde yardımcı bir görev üstlendiğine dair bazı kanıtlara rastlandı. Buna ek olarak biberiye yağı saç derisinde kan dolaşımını artırması bakımından saç köklerine pozitif bir etkide bulunuyor. 2013 yılında yapılan bir çalışmada biberiye yaprağının posasının farelerde tüylerin yeniden büyümesine neden olduğu sonucuna ulaşıldı. Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağının da saç büyümesi üzerine faydaları olduğu biliniyor.

#9
Foto - Her ne kadar biotinin erkek saçı üzerindeki olumlu etkileri tartışmalı olsa da eksikliğinde saç dökülmesi ve saçın kalitesinin düşürdüğü bir gerçek. Bu yüzden takviye olarak kullanmak yerine doğal olarak tüketmek çok daha mantıklı bir seçenek olacaktır. Fındık, soğan, patates ve yumurta sarısı biotin açısından oldukça zengin gıdalar olarak öne çıkıyor.

Her ne kadar biotinin erkek saçı üzerindeki olumlu etkileri tartışmalı olsa da eksikliğinde saç dökülmesi ve saçın kalitesinin düşürdüğü bir gerçek. Bu yüzden takviye olarak kullanmak yerine doğal olarak tüketmek çok daha mantıklı bir seçenek olacaktır. Fındık, soğan, patates ve yumurta sarısı biotin açısından oldukça zengin gıdalar olarak öne çıkıyor.

#10
Foto - Saçınızı tararken elinizden geldiğince saç tellerinize nazik davranın. Agresif bir saç tarama yöntemi zayıflayan saç tellerinizi köklerinden koparabilir. Bunun yanı sıra saçınızı elinizden geldiğince sıcak suyla yıkamamaya özen gösterin. Kaynar suyun saç kökleri üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle saç dökülmeniz şiddetlenebilir. Saçınıza içeriği belli olmayan kimyasalları ve merdiven altı üretilen menşei belirsiz sözde ilaç ve kremleri sürmemeye dikkat etmelisiniz.

Saçınızı tararken elinizden geldiğince saç tellerinize nazik davranın. Agresif bir saç tarama yöntemi zayıflayan saç tellerinizi köklerinden koparabilir. Bunun yanı sıra saçınızı elinizden geldiğince sıcak suyla yıkamamaya özen gösterin. Kaynar suyun saç kökleri üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle saç dökülmeniz şiddetlenebilir. Saçınıza içeriği belli olmayan kimyasalları ve merdiven altı üretilen menşei belirsiz sözde ilaç ve kremleri sürmemeye dikkat etmelisiniz.

#11
Foto - Geçtiğimiz yıllarda fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, yeşil çayda bulunan polifenolik bileşiklerin saç dökülmesine iyi gelebileceği sonucuna ulaşıldı. Buna rağmen yeşil çayın insan saçı üzerindeki etkinliğine yönelik herhangi bir çalışma yok.

Geçtiğimiz yıllarda fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, yeşil çayda bulunan polifenolik bileşiklerin saç dökülmesine iyi gelebileceği sonucuna ulaşıldı. Buna rağmen yeşil çayın insan saçı üzerindeki etkinliğine yönelik herhangi bir çalışma yok.

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