Saç dökülmesine son! Saçınıza nane ve hindistan cevizi yağı sürerseniz...

Eğer sigara içiyorsanız muhtemelen sigaranın akciğerleriniz üzerindeki olası tüm olumsuz etkilerinden de haberdarsınızdır. Peki sigaranın saç dökülmesine neden olabileceğini hiç düşündünüz mü? Cevabınız hayır ise 2020 yılında yapılan bir araştırma sizleri çok şaşırtacak. Bu araştırmada sigara içen kişilerin, içmeyenlere göre daha fazla saç dökülmesine maruz kaldığı sonucuna ulaşıldı. Sigarayı bırakmak hem genel sağlığınız hem de saçlarınız için en basit tedavi yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.