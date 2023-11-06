“Sabah yediğimi bile unutuyorum” diyenler, bu haber sizin için! Bu şey, unutkanlıkla savaşta bire bir! Artık avuç avuç götüreceksiniz

Özellikle de son dönemlerde Alzheimer ve Parkinson hastalıkların bir artış söz konusu. Dolayısıyla bilim dünyasında ise bu hastalığın önüne geçilmesi, yavaşlatılması ve azaltılması için bazı çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar arasında ön plana çıkanlar arasında ise hastalığı önleyici besinler yer alıyor. Demans hastalığının neye bağlı olarak ortaya çıktığı kesin şekilde bilinmese de hastalığın engellenmesi ya da azaltılabilmesi konusunda bazı faktörlerin olduğu ortaya koyuldu. Bu kapsamda The Lancet üzerinden yayınlanan bir araştırmaya göre beslenme ile beyin hastalıklarına önlem alınabiliyor. Konuya ilişkin araştırma yapan bilin insanları bilişsel gerilemeyi azaltmaya yardımcı olacak bir meyve belirledi. Buna göre ise her gün çilek yemenin bazı orta yaşlı kişilerde demans hastalığı riskini azalttığı ortaya konuldu.