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“Sabah yediğimi bile unutuyorum” diyenler, bu haber sizin için! Bu şey, unutkanlıkla savaşta bire bir! Artık avuç avuç götüreceksiniz
Sağlık
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"Sabah yediğimi bile unutuyorum" diyenler, bu haber sizin için! Bu şey, unutkanlıkla savaşta bire bir! Artık avuç avuç götüreceksiniz

2023-11-06 14:03:14
“Sabah yediğimi bile unutuyorum” diyenler, bu haber sizin için! Bu şey, unutkanlıkla savaşta bire bir! Artık avuç avuç götüreceksiniz

Bazı meyveler insan sağlığı için önemli bir yere sahipken bu meyve ise özellikle unutkanlıkla savaşta bire bir! Bunu yiyenin beyni yaşlanmıyor desek yeridir! Bunu tüketen kişilerde ne Alzheimer kalacak ne de Parkinson. İşte o mucizevi meyve… Meyveler, içerisinde bulundurdukları çeşitli antioksidanlar ve vitaminler sayesinde birçok hastalığa karşı iyi gelir. Lakin bazı meyveler var ki içeriğindeki antioksidanın güçlülüğünden dolayı beyin sağlığına ve gelişime çok iyi gelmektedir. Bu meyve de bilim insanlarının önerdiği ve “beyin koruyucu” olarak nitelendirilen bir meyve.

#1
Foto - "Sabah yediğimi bile unutuyorum" diyenler, bu haber sizin için! Bu şey, unutkanlıkla savaşta bire bir! Artık avuç avuç götüreceksiniz

Özellikle de son dönemlerde Alzheimer ve Parkinson hastalıkların bir artış söz konusu. Dolayısıyla bilim dünyasında ise bu hastalığın önüne geçilmesi, yavaşlatılması ve azaltılması için bazı çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar arasında ön plana çıkanlar arasında ise hastalığı önleyici besinler yer alıyor. Demans hastalığının neye bağlı olarak ortaya çıktığı kesin şekilde bilinmese de hastalığın engellenmesi ya da azaltılabilmesi konusunda bazı faktörlerin olduğu ortaya koyuldu. Bu kapsamda The Lancet üzerinden yayınlanan bir araştırmaya göre beslenme ile beyin hastalıklarına önlem alınabiliyor. Konuya ilişkin araştırma yapan bilin insanları bilişsel gerilemeyi azaltmaya yardımcı olacak bir meyve belirledi. Buna göre ise her gün çilek yemenin bazı orta yaşlı kişilerde demans hastalığı riskini azalttığı ortaya konuldu.

#2
Foto - "Sabah yediğimi bile unutuyorum" diyenler, bu haber sizin için! Bu şey, unutkanlıkla savaşta bire bir! Artık avuç avuç götüreceksiniz

Science Daily'de bildirildiği gibi, çalışma lideri Robert Krikorian; "Hem çilek hem de yaban mersini, antosiyaninler adı verilen ve metabolik ve bilişsel iyileştirmeler gibi çeşitli meyve sağlığı yararlarında rol oynayan antioksidanlar içerir" açıklamasında bulundu. Krikorian yaptığı açıklamalara göre, düzenli olarak çilek ya da yaban mersini tüketiminin yaşlanmanın yanı sıra bilişsel gerile oranını da yavaşlattığı öğrenildi. Yapılan çalışma sonucunda açıklamalar yapan uzman isim, çileklerin antosiyanin içermesinin yanı sıra, ellagitanninler ve ellagik asit adı verilen ve sağlık açısından daha fazla faydayla ilişkilendirilen diğer mikro besinleri de içerdiğini bildirdi.

#3
Foto - "Sabah yediğimi bile unutuyorum" diyenler, bu haber sizin için! Bu şey, unutkanlıkla savaşta bire bir! Artık avuç avuç götüreceksiniz

Krikorian, yapılan çalışmalar sonucunda çileğin beyin fonksiyonlarına olan etkisine ilişkin, “Orta yaşlı, aşırı kilolu, prediyabetik örneğimizin, yürütme yeteneklerinde en azından hafif bozulmaya katkıda bulunan daha yüksek düzeyde inflamasyona sahip olduğu düşünülebilir. Buna göre, gözlemlediğimiz yararlı etkiler, çilek grubundaki inflamasyonun hafifletilmesiyle ilişkili olabilir" açıklamasını yaptı.

#4
Foto - "Sabah yediğimi bile unutuyorum" diyenler, bu haber sizin için! Bu şey, unutkanlıkla savaşta bire bir! Artık avuç avuç götüreceksiniz

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