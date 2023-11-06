2023-11-06 14:03:14 “Sabah yediğimi bile unutuyorum” diyenler, bu haber sizin için! Bu şey, unutkanlıkla savaşta bire bir! Artık avuç avuç götüreceksiniz
Bazı meyveler insan sağlığı için önemli bir yere sahipken bu meyve ise özellikle unutkanlıkla savaşta bire bir! Bunu yiyenin beyni yaşlanmıyor desek yeridir! Bunu tüketen kişilerde ne Alzheimer kalacak ne de Parkinson. İşte o mucizevi meyve… Meyveler, içerisinde bulundurdukları çeşitli antioksidanlar ve vitaminler sayesinde birçok hastalığa karşı iyi gelir. Lakin bazı meyveler var ki içeriğindeki antioksidanın güçlülüğünden dolayı beyin sağlığına ve gelişime çok iyi gelmektedir. Bu meyve de bilim insanlarının önerdiği ve “beyin koruyucu” olarak nitelendirilen bir meyve.