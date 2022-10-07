Rüyasında öldüğünü gördü! Sonrasında yaptığı herkesi şaşkına çevirdi

Mezar taşını yaptırmaya karar verdiği hikaye hakkında konuşan Nafi Demirel, “Hikayesi biraz ilginç gelecek ama bir gün evimde uyurken, rüyamda kendi mezarımı gördüm. Mezar tahtam çürümüş, ismim belli değildi. Rüya ya bu, ben de kalktım ve mezar taşının tahtasına tekme attım. Ertesi gün de bu mezar taşını yaptırmayı düşündüm ve yaptırdım. Şimdi bunu çay ocağında başköşeye aldım ve gözüm gibi de bakıyorum. Bazı arkadaşlar ‘neden yaptırdın bunu’ diye soruyorlar. Ben de espri mahiyetinde, ‘Mermere zam gelecekmiş, gelmeden yaptırayım da hazır dursun. Arkamdakilere yük olmayayım’ diyorum. Müşteriler de çok ilginç buluyorlar. Ben kötü bir şey olmadığını, ters çevirince tezgah olarak bile kullanılabileceğini söylüyorum. Onlar ‘acelen neydi’ diyorlar. Bazen ben de ‘baktığım zaman ölüm olduğunu hatırlıyorum’ diyorum. Kimisi gülüyor, kimi üzülüyor” dedi.