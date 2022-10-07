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Rüyasında öldüğünü gördü! Sonrasında yaptığı herkesi şaşkına çevirdi

2022-10-07 14:05:58
Rüyasında öldüğünü gördü! Sonrasında yaptığı herkesi şaşkına çevirdi

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yaşayan Nafi Demirel'in gördüğü rüya sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi.

#1
Foto - Rüyasında öldüğünü gördü! Sonrasında yaptığı herkesi şaşkına çevirdi

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yaklaşık 7 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Nafi Demirel, gördüğü rüyanın ardından farklı bir olaya imza attı.

#2
Foto - Rüyasında öldüğünü gördü! Sonrasında yaptığı herkesi şaşkına çevirdi

Rüyasında kendi mezarını gören Demirel, isminin yazdığı başlığın bakımsız ve tahtadan olmasından etkilendi. Bunun üzerine değişik bir karar alan Demirel, hayattayken mezar taşını yaptırdı. Annesine söyledikten sonra olumsuz tepkiyle karşılaştığını dile getiren Demirel, arkadaşlarından ise genellikle “acelen neydi” sorusunu duyduğunu vurguladı. Öte yandan Demirel’in çay ocağında yer alan mezar taşı, işletmeye gelen müşterilerin de dikkatini çekiyor.

#3
Foto - Rüyasında öldüğünü gördü! Sonrasında yaptığı herkesi şaşkına çevirdi

Mezar taşını yaptırmaya karar verdiği hikaye hakkında konuşan Nafi Demirel, “Hikayesi biraz ilginç gelecek ama bir gün evimde uyurken, rüyamda kendi mezarımı gördüm. Mezar tahtam çürümüş, ismim belli değildi. Rüya ya bu, ben de kalktım ve mezar taşının tahtasına tekme attım. Ertesi gün de bu mezar taşını yaptırmayı düşündüm ve yaptırdım. Şimdi bunu çay ocağında başköşeye aldım ve gözüm gibi de bakıyorum. Bazı arkadaşlar ‘neden yaptırdın bunu’ diye soruyorlar. Ben de espri mahiyetinde, ‘Mermere zam gelecekmiş, gelmeden yaptırayım da hazır dursun. Arkamdakilere yük olmayayım’ diyorum. Müşteriler de çok ilginç buluyorlar. Ben kötü bir şey olmadığını, ters çevirince tezgah olarak bile kullanılabileceğini söylüyorum. Onlar ‘acelen neydi’ diyorlar. Bazen ben de ‘baktığım zaman ölüm olduğunu hatırlıyorum’ diyorum. Kimisi gülüyor, kimi üzülüyor” dedi.

#4
Foto - Rüyasında öldüğünü gördü! Sonrasında yaptığı herkesi şaşkına çevirdi

Annesi ve arkadaşlarının mezar taşına olan tepkisine de değinen Demirel, “Bir gün annemi aradığımda sohbet ederken kendi mezar taşımı yaptırdığımı söyledim. Şaşırdı, şoke oldu. Bana ‘acelen neydi’ diye sordu. Bana mezar taşını kaldırmamı söyledi ve biraz da kızdı. Taşın üzerindeki sonsuz işaretini de mermerci arkadaşım, öldüğüm zaman tarihle değiştirecek. Arkadaşlarıma da ben öldükten sonra 100 tane kuşbaşılı pide yaptırmalarını ve ayran dağıtmalarını tembih ettim. Sonra da bizim burada kurulan pazardaki lokmacıya lokma dağıtmasını tembih ettim” ifadelerini kullandı.

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