Rusya'yı Türkiye'yi uyarmıştı! Vucic kötü haberi duyurdu
Rusya'nın saldırı olabileceği konusunda Türkiye'yi uyardığı TürkAkım boru hattına saldırı düzenlendi. Saldırıyı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic duyurdu.
Aleksandar Vučić, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan’a Rusya doğalgazı taşıyan boru hattı yakınında bir patlayıcı tespit edildiğini duyurdu.
Vučić, Viktor Orbán ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, Sırbistan ile Macaristan arasındaki kritik doğalgaz hattını hedef alan tehdide ilişkin askeri polis soruşturmasının ilk bulgularını paylaştığını belirtti.
Açıklamasında, güvenlik birimlerinin bölgede yüksek etkili patlayıcılar ve fünyeler ele geçirdiğini ifade etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı'na göre, patlayıcı ülkenin kuzeyindeki Voevodina özerk bölgesinde, TürkAkım doğalgaz boru hattından Sırbistan ve Macaristan'a gaz aktaran boru hattının yakınlarında bulundu. Yerel medya haberlerine göre, patlayıcı iki büyük sırt çantasına yerleştirilmiş olarak bulundu. AYDINLIK
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23