Rusya'yı Türkiye'yi uyarmıştı! Vucic kötü haberi duyurdu
Haber Merkezi

Rusya'yı Türkiye'yi uyarmıştı! Vucic kötü haberi duyurdu

Rusya'nın saldırı olabileceği konusunda Türkiye'yi uyardığı TürkAkım boru hattına saldırı düzenlendi. Saldırıyı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic duyurdu.

Aleksandar Vučić, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan’a Rusya doğalgazı taşıyan boru hattı yakınında bir patlayıcı tespit edildiğini duyurdu.

Vučić, Viktor Orbán ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, Sırbistan ile Macaristan arasındaki kritik doğalgaz hattını hedef alan tehdide ilişkin askeri polis soruşturmasının ilk bulgularını paylaştığını belirtti.

Açıklamasında, güvenlik birimlerinin bölgede yüksek etkili patlayıcılar ve fünyeler ele geçirdiğini ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı'na göre, patlayıcı ülkenin kuzeyindeki Voevodina özerk bölgesinde, TürkAkım doğalgaz boru hattından Sırbistan ve Macaristan'a gaz aktaran boru hattının yakınlarında bulundu. Yerel medya haberlerine göre, patlayıcı iki büyük sırt çantasına yerleştirilmiş olarak bulundu. AYDINLIK

Ali

Büyük siyonislerin oyunu bu Almanya'da yapıldı ve insanlar büyük zorluklar içinde ödüyor devlet hiç sorunsuz. Amerika dan alırız helbezki alırız Çünkü vergisi alıyor böyle bir devlet O bombayı kim koydu İngiltere mi yoksa Ukrayna mi Burda çıkarı kim var Amerika Para için her zaman kan dökmek Variyetleri ölüm kannile alan dünyada Eşi benzeri olmamış kstliyam yapan ama Tüm İslam aleminin ve Hristiyan aleminin suskun mahsun birde kötü bakışı bunlara cesaret Verdi. İsrail nasıl olur da 2 sene Harp yapsbilir eti ne Budu ne Bu silah nerden gelir ? Hiç mi bir devlet Bizim hava sahimizi kullanma demez veya düşürmez o uçakları. Bak kardeşim Bir müslüman ülkesi bunu yapamazdı hepsi culanirdi üstüne. İsrail Lübnan Filistin birde İran ile savaşıyor her biri ayrı suç insanlık suçu olup durduran olamiyorsa demek ki Sadece insan hakları bir siyonislerin haki BM vs hepi bir şeyi destek veren siyonislerin hakları için orda İslam teşkilatı dahil yazıklar olsun.

ata

heryerimiz boru bizim... rahat... sakin... tabi ab ayvayı yedi... de bize ne... türklere vize çilesi, aşağılaması yetti ki başları artık belada... beter olunuz.. aç kalınız.. karanlıkta, soğukta kalınız... dibinizdeki bosnadan daha beter olacağınızı biliyorduk.. hızlı geldi ..
+90 (553) 313 94 23