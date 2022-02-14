2022-02-14 11:08:51 Rusya'yı kızdıracak hamle! Ukrayna'ya tonlarca silah gönderdiler
Karadeniz'de savaş çanlarının sesi iyiden iyiye yükselmeye başladı.
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Karadeniz'de savaş çanlarının sesi iyiden iyiye yükselmeye başladı.
Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'yı işgal edeceği konuşulurken, savaş kışkırtıcılığına soyunan ABD, Kiev'e yönelik yardımlarına hız kesmeden devam ediyor.
ABD'DEN 180 TONLUK YENİ YARDIM PAKETİOcak ayında Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat gönderen Washington yönetiminin, dün de 180 tonluk yeni bir yardım gönderdiği ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİABD'nin Kiev'e yaptığı binlerce tonluk yardıma ilişkin görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirirken, fotoğraflarda kargo uçağına yerleştirilmiş onlarca silah ve mühimmat yer aldı.
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