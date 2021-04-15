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Dünya
12
Rusya'ya karşı teyakkuzdalar! Görüntüler az önce geldi

2021-04-15 12:00:53
Rusya'ya karşı teyakkuzdalar! Görüntüler az önce geldi

Rusya-Ukrayna sınırında gerginlik devam ediyor.

#1
Foto - Olası Rusya saldırısına karşı teyakkuzda olan Ukrayna askerleri, savaş hazırlıklarını sürdürüyor.

Olası Rusya saldırısına karşı teyakkuzda olan Ukrayna askerleri, savaş hazırlıklarını sürdürüyor.

#2
Foto - Donbas bölgesinde askeri hareketlilik devam ederken Ukrayna ordusuna bağlı

Donbas bölgesinde askeri hareketlilik devam ederken Ukrayna ordusuna bağlı "Doğu" taktik ve operasyon grubu talim gerçekleştirdi.

#3
Foto - İşte bugünkü talimden görüntüler...

İşte bugünkü talimden görüntüler...

#4
Foto - İşte bugünkü talimden görüntüler...

İşte bugünkü talimden görüntüler...

#5
Foto - İşte bugünkü talimden görüntüler...

İşte bugünkü talimden görüntüler...

#6
Foto - İşte bugünkü talimden görüntüler...

İşte bugünkü talimden görüntüler...

#7
Foto - Bu görüntüler ise dünkü talim sırasında çekildi...

Bu görüntüler ise dünkü talim sırasında çekildi...

#8
Foto - Bu görüntüler ise dünkü talim sırasında çekildi...

Bu görüntüler ise dünkü talim sırasında çekildi...

#9
Foto - Bu görüntüler ise dünkü talim sırasında çekildi...

Bu görüntüler ise dünkü talim sırasında çekildi...

#10
Foto - Bu görüntüler ise dünkü talim sırasında çekildi...

Bu görüntüler ise dünkü talim sırasında çekildi...

#11
Foto - Bu görüntüler ise dünkü talim sırasında çekildi...

Bu görüntüler ise dünkü talim sırasında çekildi...

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