2021-04-15 12:00:53 Rusya'ya karşı teyakkuzdalar! Görüntüler az önce geldi
Rusya-Ukrayna sınırında gerginlik devam ediyor.
Rusya-Ukrayna sınırında gerginlik devam ediyor.
Olası Rusya saldırısına karşı teyakkuzda olan Ukrayna askerleri, savaş hazırlıklarını sürdürüyor.
Donbas bölgesinde askeri hareketlilik devam ederken Ukrayna ordusuna bağlı "Doğu" taktik ve operasyon grubu talim gerçekleştirdi.
İşte bugünkü talimden görüntüler...
İşte bugünkü talimden görüntüler...
İşte bugünkü talimden görüntüler...
İşte bugünkü talimden görüntüler...
Bu görüntüler ise dünkü talim sırasında çekildi...
Bu görüntüler ise dünkü talim sırasında çekildi...
Bu görüntüler ise dünkü talim sırasında çekildi...
Bu görüntüler ise dünkü talim sırasında çekildi...
Bu görüntüler ise dünkü talim sırasında çekildi...
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