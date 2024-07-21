Rusya'dan Ukrayna'ya ağır darbe! 2 bölgeyi ele geçirdiler

Gün içerisinde Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait bir Mi-8 askeri helikopteri, Fransa üretimi 2 Hammer güdümlü bomba, ABD yapımı 2 HIMARS sisteminden fırlatılan roket ve 40 uçak tipi insansız hava aracını imha ettiği aktarılan açıklamada, ayrıca bir HIMARS çok namlulu roketatar sistemi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 400 tona kadar mühimmatın yer aldığı bir deponun yok edildiği bilgisi paylaşıldı.