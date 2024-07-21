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Rusya'dan Ukrayna'ya ağır darbe! 2 bölgeyi ele geçirdiler

2024-07-21 19:05:23
Rusya'dan Ukrayna'ya ağır darbe! 2 bölgeyi ele geçirdiler

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 2 bölgeyi daha ele geçirdiklerini açıkladı.

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Foto - Rusya'dan Ukrayna'ya ağır darbe! 2 bölgeyi ele geçirdiler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

#2
Foto - Rusya'dan Ukrayna'ya ağır darbe! 2 bölgeyi ele geçirdiler

Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin iki yerleşim birimini kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada,

#3
Foto - Rusya'dan Ukrayna'ya ağır darbe! 2 bölgeyi ele geçirdiler

"Başarılı eylemlerin sonucu olarak 'Batı' birliklerine bağlı askerler Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde Rozovka yerleşim birimini ve Harkiv bölgesinde Pesçanoye Nijne yerleşim birimlerini kurtardı, ayrıca daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi." denildi.

#4
Foto - Rusya'dan Ukrayna'ya ağır darbe! 2 bölgeyi ele geçirdiler

Gün içerisinde Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait bir Mi-8 askeri helikopteri, Fransa üretimi 2 Hammer güdümlü bomba, ABD yapımı 2 HIMARS sisteminden fırlatılan roket ve 40 uçak tipi insansız hava aracını imha ettiği aktarılan açıklamada, ayrıca bir HIMARS çok namlulu roketatar sistemi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 400 tona kadar mühimmatın yer aldığı bir deponun yok edildiği bilgisi paylaşıldı.

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