Rusya'dan orduya paralı asker hamlesi

Bu kişilerin ilk yılın sonunda kazanabileceği toplam miktarın yaklaşık 2 milyon lirayı bulabileceği de belirtiliyor. Ukrayna savaşında yaralananlara 200 bin ile 400 bin liraya denk gelen bir tazminat ödeniyor. Öldürülenlerin ailelerine verilen para ise 1 milyon 200 bin lirayı bulabiliyor. Rusya'nın kayıpları gizlilik içinde kalırken, tahminler askerler arasındaki ölüm oranının yüksek olduğunu söylüyor. Rus ordusunun, sadece mayıs ve haziran aylarında 70 binden fazla askerinin öldüğü veya yaralandığı tahmin ediliyor.