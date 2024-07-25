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Dünya
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Rusya'dan orduya paralı asker hamlesi

2024-07-25 08:01:39
Rusya'dan orduya paralı asker hamlesi

Orduya asker bulmakta zorlanan Rusya, yeni katılanlara rekor düzeyde başlangıç ikramiyesi veriyor. Moskova Belediyesi, askerlere yaklaşık 700 bin lira tutarında ödeme yapacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üçüncü yılına girmesiyle birlikte Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya asker bulmakta zorlanıyor. Moskova Belediyesi, Ukrayna'da savaşmak üzere askere gitme kararı alanlara yaklaşık 700 bin lira işe başlama ikramiyesi vereceğini duyurdu.

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Foto - Rusya'dan orduya paralı asker hamlesi

Bu kişilerin ilk yılın sonunda kazanabileceği toplam miktarın yaklaşık 2 milyon lirayı bulabileceği de belirtiliyor. Ukrayna savaşında yaralananlara 200 bin ile 400 bin liraya denk gelen bir tazminat ödeniyor. Öldürülenlerin ailelerine verilen para ise 1 milyon 200 bin lirayı bulabiliyor. Rusya'nın kayıpları gizlilik içinde kalırken, tahminler askerler arasındaki ölüm oranının yüksek olduğunu söylüyor. Rus ordusunun, sadece mayıs ve haziran aylarında 70 binden fazla askerinin öldüğü veya yaralandığı tahmin ediliyor.

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Foto - Rusya'dan orduya paralı asker hamlesi

Rusya, uzun süredir Ukrayna'da savaşmak üzere sınırlarının dışından asker topluyor. CNN International'ın haberine göre 15 bin Nepalli askere alındı, bunlardan çoğu öldü, yaralandı ya da kayıp. Bununla birlikte, Afgan, Hintli, Kongolu ve Mısırlı askerlerin de orduya alındığı belirtiliyor.

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