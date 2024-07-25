2024-07-25 08:01:39 Rusya'dan orduya paralı asker hamlesi
Orduya asker bulmakta zorlanan Rusya, yeni katılanlara rekor düzeyde başlangıç ikramiyesi veriyor. Moskova Belediyesi, askerlere yaklaşık 700 bin lira tutarında ödeme yapacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üçüncü yılına girmesiyle birlikte Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya asker bulmakta zorlanıyor. Moskova Belediyesi, Ukrayna'da savaşmak üzere askere gitme kararı alanlara yaklaşık 700 bin lira işe başlama ikramiyesi vereceğini duyurdu.