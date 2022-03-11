2022-03-11 11:12:40 Rusya’dan korkutan yaptırım açıklaması! Uzay istasyonu ABD’ye ya da Avrupa’ya düşebilir
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından birçok ülke Rusya'ya karşı çeşitli yaptırımlar uygulayacağını duyurdu. Birçok büyük şirket de yaptırımlarına başladı. Diğer yandan son olarak Rusya, Swift anlaşmasında da dışlandı. Rusya ise, kendisine uygulanan yaptırımların ardından sıradışı bir yöntemle savunmaya geçti. Rusya Uzay Ajansı başkanı Dmytri Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yaptırımlar nedeniyle ABD ve Avrupa ülkelerinin üzerine düşebileceğini söyledi.