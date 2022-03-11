Rusya’dan korkutan yaptırım açıklaması! Uzay istasyonu ABD’ye ya da Avrupa’ya düşebilir

Ölüm için tasarım, uyduların ve diğer yörüngedeki uzay altyapısının mühendisliğinde önemli bir ilke. Yörüngeden düşen nesnelerin insanlara zarar vermemesi için küçük parçalara ayrılmasıdır. Uzay istasyonu, bu ilkeyi yeterince karşılayamıyor, çünkü çok büyük ve bu yüzden yörüngeden çıkmak için özel bir operasyona ihtiyaç var. Uzmanlar, Dünya'nın üzerinde yüzen uzay üssünün kontrolsüz bir şekilde büyük bir kente çökmesi durumunda, '11 Eylül olayı' büyüklüğünde bir faciaya neden olabileceğini söylüyor. Ancak bu ihtimalin son derece düşük olduğunu da belirtiyorlar.