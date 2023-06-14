2023-06-14 14:40:23 Rusya’dan flaş Türkiye hamlesi! Apar topar harekete geçtiler
Yaşanan savaş nedeni ile alım gücü düşen bu nedenle tatil planlarını erteleyen Rus turistler, yeniden bütçelerini oluşturarak durgunluğu aşmaya başladı. Rusların vazgeçilmez tatil merkezi Antalya’ya gelişlerinin haziran itibarıyla yüzde 20 arttığı verilere yansıdı. Dünyadaki enflasyonist ortam ve buna bağlı olarak düşen alım gücü, yaz tatili yapmak isteyenlerin de başlıca sorunu. Türkiye’nin ana turizm pazarlarından olan Rusya’da da gelir seviyesi düşen halk, bir süredir tatil yapmak için planlarını erteliyor.