Rusya’dan flaş Türkiye hamlesi! Apar topar harekete geçtiler

Ayrıca ambargolar nedeniyle daha uzun sürede uçuş yapabiliyorlar. Yanı sıra bizdeki otel fiyatlarının da maliyet bazlı artmasıyla zorlandılar. Şimdiye kadar Antalya’ya 700 bine yakın Rus geldiğini söyleyebiliriz. Gelecek aylarda 3-3.5 milyon seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Rusların gelişi pek çok milletten daha önemli olarak değerlendirilebilir. Çünkü turizmde en küçük esnaftan en büyük işletmeye kadar şehir ve ülke ekonomisine önemli faydası olan bir millettir” dedi. Türkiye’de yaz turizminin başkenti Antalya’ya yılın ilk beş ayında hava yoluyla gelen turist sayısı 3.4 milyonu aştı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak–31 Mayıs tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 3 milyon 405 bin 458 olarak gerçekleşti. Bu sayı ile turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı Antalya’da devam etmiş oldu. Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019’da bu rakam 3 milyon 309 bin 285, 2020’de 512 bin 171, 2021’de 747 bin 894, 2022 yılında ise 2 milyon 422 bin 349 olarak gerçekleşmişti. 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında Antalya’ya en çok turist yüzde 26.32’lik oran ve 827 bin 618 ile Almanya’dan geldi. Almanya’yı yüzde 24.92 oran ve 783 bin 737 turistle Rusya, yüzde 11.2 oran ve 352 bin 184 turistle İngiltere takip etti.