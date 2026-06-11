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#1
Foto - Hükümetten Zorlu Holding'e büyük şok: Men edildiler

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Ahmet Nazif Zorlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Zorlu Holding’e bağlı Zorlu Enerji için Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgili Denizli Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenecek ihalelere 1 yıl boyunca katılmasını yasakladı.

#2
Foto - Hükümetten Zorlu Holding'e büyük şok: Men edildiler

Karar, şirketin Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 10 yıl önce aldığı Denizli Sarayköy'deki Tekkehamam Jeotermal Saha ihalesi nedeni ile verildi.

#3
Foto - Hükümetten Zorlu Holding'e büyük şok: Men edildiler

Zorlu Enerji, Belediye ile devam eden hukuki uyuşmazlıkların ve ön lisans sona erdirme başvurusunun sonuçlanmamasını değerlendirerek, Bakanlık kararının iptali için yargı yoluna başvurulması planlandığını bildirdi.

#4
Foto - Hükümetten Zorlu Holding'e büyük şok: Men edildiler

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 2016 yılında imzalanan üç yıl sonra dolaylı ortaklık Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.'ye devredilen "Denizli Büyükşehir Belediyesi Sarayköy Tekke Mahallesi 32 Numaralı Sahanın Elektrik Enerjisi Üretilmek Üzere Kiralanması İşi Sözleşmesi" ile bu kapsamda yürütülen "Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali Projesi"nin de sona erdirildiğini hatırlattı.

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