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Dünya
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Rusya'dan flaş adım! Çekilme kararı aldılar

2021-04-14 16:31:22
Rusya'dan flaş adım! Çekilme kararı aldılar

Suriye'yi Beşar Esed ile birlikte kan gölüne çeviren Rusya'dan ilginç bir adım geldi.

#1
Foto - Suriye’de Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat kırsalındaki Rus birliklerinin askeri araçlarla bölgeden ayrıldığı belirtildi. Suriye’de Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat’ta Rus askeri araçları bölgeden ayrılırken görüntülendi.

Suriye’de Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat kırsalındaki Rus birliklerinin askeri araçlarla bölgeden ayrıldığı belirtildi. Suriye’de Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat’ta Rus askeri araçları bölgeden ayrılırken görüntülendi.

#2
Foto - Rus birliklerinin bölgeden çekilme sebebi henüz bilinmezken birliklerin bölgeden çekilmesini istemeyen terör örgütü YPG/PKK mensupları yollarda kurdukları barikatları aleve verdi.

Rus birliklerinin bölgeden çekilme sebebi henüz bilinmezken birliklerin bölgeden çekilmesini istemeyen terör örgütü YPG/PKK mensupları yollarda kurdukları barikatları aleve verdi.

#3
Foto - Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) bölgede kontrol sağlamasında korkan terör örgütü YPG/PKK mensupları barikatlarla yolları kapatmaya çalıştı.

Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) bölgede kontrol sağlamasında korkan terör örgütü YPG/PKK mensupları barikatlarla yolları kapatmaya çalıştı.

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