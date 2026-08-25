Rusya'da Türkiye paniği: Bizi bırakıp Çin ve Hindistan'dan almaya başladılar

Industrial Code fon yöneticisinin danışmanı Maksim Şapoşnikov, mevcut kısıtlamalar nedeniyle yılın ikinci yarısında güney yönündeki ihracat kaybının yaklaşık 7-8 milyon ton olabileceğini tahmin ediyor. Şapoşnikov’a göre, bu miktarın tamamını başka pazarlara yönlendirmek son derece zor olacak ve kaybedilen sevkiyatların yarısından fazlasının gerçekleştirilememesi riski bulunuyor. Gazprombank Ekonomik Tahmin Merkezi’nin (TSEP) daha önce açıkladığı verilere göre, Rusya’nın toplam metal ürünleri (haddelenmiş ürünler, yarı mamuller ve pik demir) ihracatı 2025’te yüzde 22 artarak 27,8 milyon tona ulaştı. P. A. Stolıpin Büyüme Ekonomisi Enstitüsü madencilik ve metalürji sektörü uzmanı Pavel Gamov, Güneydoğu Asya’ya yönelik lojistiğin daha uzun ve pahalı olduğunu, ayrıca bölgede Çin ve Güney Kore ile rekabetin sert olduğunu belirtti. Gamov’a göre, sevkiyatların Baltık’a yönlendirilmesi mümkün olsa da lojistik zinciri uzuyor, tarifeler ve navlun maliyetleri bu tür sevkiyatları daha az kârlı hâle getiriyor. Gamov, “Baltık limanlarında yılın ilk yarısında yük elleçleme hacmi düştü ve bu limanların rolü ana güzergâhtan ziyade yedek güzergâh niteliğinde” dedi. Gamov ayrıca, Türkiye pazarına dönüş için indirim yapılmasının gerekebileceğini ve bunun marjların düşmesine yol açacağını belirtti.