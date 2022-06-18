2022-06-18 16:27:18 Rusya ve Ukrayna savaşından beri... Üç ülkede 'buğday krizi' endişesi
Buğday ihtiyacının büyük oranını ithal ederek karşılayan Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri Lübnan, Mısır ve Libya, Rusya ve Ukrayna savaşından bu yana buğday tedarikinde sıkıntılar yaşıyor. Buğday ihtiyacının sadece yüzde 10'unu kendi ektiği tarım alanlarından üretebilen Lübnan, buğdayda neredeyse tamamen dışarıya bağımlı. Aynı şekilde Mısır da buğdayın 80'ini, Libya da yüzde 40'ını başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere çeşitli ülkelerden satın alıyor. Fakat Rusya ve Ukrayna arasında 5 aydır devam eden savaş, Lübnan, Libya ve Mısır'da ekmek fiyatlarında artışa sebep olurken, gıda güvenliği endişesi ülke gündemine damgasını vurdu. AA muhabiri, söz konusu 3 ülkede halihazırdaki buğday stok durumu, ithalat rakamları ve ülke yetkilileriyle görüşerek savaşın buğday krizini nasıl etkilediğini ele aldı. Açık kaynaklara göre Lübnan, daha önce buğdayın yüzde 65'ini Ukrayna ve Rusya'dan ithal ediyordu. Ülkedeki buğday ithalatının tamamı Lübnan Merkez Bankası tarafından sübvanse ediliyor. Devlet desteğiyle satın alınan buğday, ülkedeki özel şirketlere ait un fabrikaları veya değirmenlere dağıtılıyor. Ancak her iki ülke arasında patlak veren savaş nedeniyle nisandan bu yana Lübnan'da sürekli buğday temin krizi gündeme geliyor. Lübnan genelinde nisan ayında fırınlar, artan masraflar, buğday temin krizi ve değişmeyen fiyatlar nedeniyle birkaç gün kepenk dahi kapattı. Ülke yetkililerine göre bir ay buğday satın alımının aksaması halinde ülkede ekmek krizi baş gösterecek.