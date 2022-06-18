Rusya ve Ukrayna savaşından beri... Üç ülkede 'buğday krizi' endişesi

Buğday alımından sorumlu ve gerekli bütçeyi çıkaran en yetkili makam olan Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, AA muhabirine konuya dair açıklamalarda bulundu. Lübnanlı Bakan, "Rusya-Ukrayna krizinden bu yana Lübnan farklı ülkelerden buğday ithal etmeye devam ediyor ve şu anda 46 bin ton buğday ülkede mevcut. Ancak asıl sorun devlete ait buğday veya tahıl silosunun Beyrut liman patlaması nedeniyle yıkılması. Lübnan'a buğdayın her ay temin edilmesi için Dünya Bankası, Ukrayna ve diğer ülkelerle koordinasyon içerisindeyiz." dedi. Ülkede buğday krizinin olduğu gerçeğini gizlemeyen ancak sorunun buğday alımında değil özel sektördeki stokçuluktan kaynaklandığını belirten Selam, "Buğday krizinin arkasındaki mesele ülkedeki özel sektörden kaynaklanıyor. Fırın ve un fabrika sahipleri, devletin sübvanse ettiği ithal buğdayı satın alıp işleyip piyasaya sürmek yerine depolarda saklıyor. Bu yasa dışı ve hükümet olarak bunların hakkında yasal işlemler yapılacaktır. Fırıncılara un vermeyen fabrikalar hakkında işlemler yapılacaktır." dedi. Selam, "Lübnan'ın ortalama aylık buğdaya olan ihtiyacı 50 bin ton civarındadır. Ancak sadece ekmek için 36 bin ton yeterlidir." diye konuştu. "Ortalama aylık buğdayın sübvanse edilmesi için de 20 milyon dolar harcıyoruz. Şu ana kadar bu para sadece Lübnan hükümeti tarafından ödeniyordu." diyen Selam, "Ancak önümüzdeki dönemde Dünya Bankasının sağlayacağı kredinin kullanıma açılması halinde satın alımlar bu bütçe üzerinden yapılacaktır." ifadelerini kullandı.