Hedeflerinin Avrupa pazarında kalıcı olmak olduğunu söyleyen İnce, “Gaziantep, ayakkabı sektöründe İstanbul’dan sonra Anadolu’nun en büyük ikinci ayakkabı üreticisidir. Bunu da ihracatla süslüyoruz. İlk defa Afrika pazarına 25 firma doğrudan mal sattı. Bu bizi çok sevindirdi. 16 firmamız Afrika’da şu an kendi yatırımlarını başlattı. Hedefimiz Avrupa’da kalıcı olmak, Amerika pazarında kendimize iyi bir yer bulmaktır. Son 20 yılda ihracatta kendi rekorumuzu kırdık. Fakat depremden sonra bir durma söz konusu oldu. Fakat şu an Gaziantep’te çarklar çalışıyor. Her türlü olumsuzluğa rağmen üretmeye devam ediyoruz. Gaziantepli ayakkabıcı üreticileri kendilerine bir pazar bularak hem Türkiye’ye katma değer sağlıyor hem de bu sektörü büyütmeye devam ediyor” dedi.