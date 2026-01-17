  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TOGG listeye girdi, dengeler değişti! İşte Türkiye’de pazar payı en yüksek otomobil markaları Bozcaada'da tanker kurtarma operasyonu Uyuşturucudan tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi şaşkına çevirdi! Tek bir kişiyi suçladı Konya’da kan donduran aile faciası! Önce kız kardeşi ile annesine, sonra da kendi kafasına sıktı Meral Akşener aylar sonra görüntülendi! Değişimi dikkat çekti İslam Memiş, 2026’da duvara toslatacak yatırım araçlarını açıkladı: “Enkaz göreceğiz” Hafta sonu altın fiyatları: Gram altın ne kadar oldu? Sürücülerin başı döndü! Petrol çakıldı, akaryakıta sağlam indirim geliyor Rusya-İngiltere arasında casus krizi! Bakanlık devreye girdi Canavar sahneye çıktı! Uzaktan kumandalı araç 377 km/s ile gerçek otomobilleri bile sollayıp, Guinness Rekoru kırdı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Rusya-İngiltere arasında casus krizi! Bakanlık devreye girdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya-İngiltere arasında casus krizi! Bakanlık devreye girdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki diplomatı, istihbarat çalışanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldığını bildirdi.

#1
Foto - Rusya-İngiltere arasında casus krizi! Bakanlık devreye girdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz diplomatın İngiltere istihbaratı için çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

#2
Foto - Rusya-İngiltere arasında casus krizi! Bakanlık devreye girdi

Bu sebeple İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Danae Dholakia'nın Bakanlığa çağrıldığını kaydedilen açıklamada, "Maslahatgüzara bir diplomatın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğu yönünde elde edilen bilgiler nedeniyle protesto notası verildi. Dholakia'ya bu diplomatın akreditasyonunun iptal edildiği bildirildi. Diplomatın iki hafta içinde Rusya'yı terk etmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

#3
Foto - Rusya-İngiltere arasında casus krizi! Bakanlık devreye girdi

İngiliz istihbaratının Rus topraklarında gizli şekilde faaliyet göstermesine izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceği bildirildi.

#4
Foto - Rusya-İngiltere arasında casus krizi! Bakanlık devreye girdi

Açıklamada, Londra'nın durumu gerginleştirmesi halinde buna karşılık verileceği ifade edildi. Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada da 1980 doğumlu Büyükelçilik personeli Gareth Samuel Davies'in İngiliz istihbaratı çalışanı olduğunun belirlendiği ve bunun Rus tarafına bildirilmediği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Jet-metres-voleybolcu, Ekrem’in gazetelerinde yasaklanmış!
Gündem

Jet-metres-voleybolcu, Ekrem’in gazetelerinde yasaklanmış!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile voleybolcu Derya Çayırgan hakkındaki iddiaları kaleme aldığı yazısında; k..
İmamoğlu’nun metresi Derya 3-4 kez görüştük dedi ama Kayıtlarda 870 görüşme ortaya çıktı
Gündem

İmamoğlu’nun metresi Derya 3-4 kez görüştük dedi ama Kayıtlarda 870 görüşme ortaya çıktı

Siber Haber TV tarafından ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Tamar Tanrıyar, Ekrem İmamoğlu ile Derya Çayırgan ..
Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de
Dünya

Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki gerilim tavan yaparken, Türk Akıncı TİHA'lar eli kanlı örgütün sivillerin tahliyesine enge..
'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Medya

'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp salıverilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.
Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti
Siyaset

Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti

CHP tarafından fonlanan Sözcü TV’de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Kürtçe konuşması sonrası stüdyo bir anda buz kesti...
Bu kadar rezillikten sonra İmamoğlu CHP'den ihraç edilecek mi?
Gündem

Bu kadar rezillikten sonra İmamoğlu CHP'den ihraç edilecek mi?

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP içerisinde tartışmalara yol açan "jet uçağı" skandalını değerlendirdiği yazısında, özellikle Ekrem İm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23