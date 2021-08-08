  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
49
Rusya cayır cayır! Ülke alarma geçti

2021-08-08 13:47:14
Rusya cayır cayır! Ülke alarma geçti

Yaz sıcaklıklarının artması ile Rusya'da da orman yangınları görüldü.

#1
Foto - Ülke orman yangınları için seferber olmuşken bir çok bölgeden farklı yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

Ülke orman yangınları için seferber olmuşken bir çok bölgeden farklı yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

#2
Foto - Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansı, 222 noktada toplam 1 milyon 71 bin 845 hektar alanda orman yangınlarının devam ettiğini açıkladı.

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansı, 222 noktada toplam 1 milyon 71 bin 845 hektar alanda orman yangınlarının devam ettiğini açıkladı.

#3
Foto - Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansından yapılan açıklamada, 2 Ağustos itibarıyla yaklaşık 830 bin hektar alanda devam ettiği bildirilen yangınların söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansından yapılan açıklamada, 2 Ağustos itibarıyla yaklaşık 830 bin hektar alanda devam ettiği bildirilen yangınların söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

#4
Foto - Son 24 saatte 40 noktadaki yangınların kontrol altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada,

Son 24 saatte 40 noktadaki yangınların kontrol altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "3 Ağustos itibarıyla 222 noktada toplam 1 milyon 71 bin 845 hektar alanda orman yangınları devam ediyor.

#5
Foto - Yangınların 126'sı Yakutistan'da, 50'si ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor.

Yangınların 126'sı Yakutistan'da, 50'si ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

#6
Foto - Açıklamada, yangının söndürülmesi için yaklaşık 5 bin kişi ve yüzlerce aracın görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, yangının söndürülmesi için yaklaşık 5 bin kişi ve yüzlerce aracın görev yaptığı kaydedildi.

#7
Foto - Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Yakutistan’daki yangınla mücadele için bölgeye 109 ilave personel ve 16 adet araç gönderildiğini bildirdi.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Yakutistan’daki yangınla mücadele için bölgeye 109 ilave personel ve 16 adet araç gönderildiğini bildirdi.

#8
Foto - Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.

#9
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#10
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#11
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#12
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#13
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#14
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#15
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#16
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#17
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#18
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#19
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#20
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#21
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#22
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#23
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#24
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#25
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#26
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#27
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#28
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#29
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#30
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#31
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#32
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#33
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#34
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#35
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#36
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#37
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#38
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#39
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#40
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#41
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#42
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#43
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#44
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#45
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#46
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#47
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

#48
Foto - İşte yangın bölgesinden görüntüler...

İşte yangın bölgesinden görüntüler...

Savcı Sayan duyurdu! 2 bin kişiyle yürüyüşe geçiyorlar
Gündem

Savcı Sayan duyurdu! 2 bin kişiyle yürüyüşe geçiyorlar

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Diyarbakır annelerine destek vermek amacıyla 3 Eylül'de Ağrı'dan 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyüş yapac..
Hesap vakti! 66 provokatörün kimliği tespit edildi
Gündem

Hesap vakti! 66 provokatörün kimliği tespit edildi

Antalya'da orman yangınlarıyla mücadele sürecinde provokatif paylaşımlar yaparak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden' 66 kişi hakkında adli..
CZN Burak öldü mü? Açıklama geldi
Gündem

CZN Burak öldü mü? Açıklama geldi

CZN Burak olarak tanınan şovmen Burak Özdemir'in sosyal medyada öldüğüne dair çıkan haberler sonrası bir açıklama geldi.
Komandolar bölgede! Giriş çıkışlar yasaklandı
Gündem

Komandolar bölgede! Giriş çıkışlar yasaklandı

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarının ardından kritik bir bölge olan Kazdağları koruma altına alındı.
'Ağustos'ta yağmaz! Duaya inanmayın' diyen Metin Uca Antalya'daki yağmur sonrası dalga konusu oldu!
Gündem

'Ağustos'ta yağmaz! Duaya inanmayın' diyen Metin Uca Antalya'daki yağmur sonrası dalga konusu oldu!

Türkiye son 11 günde 47 ilde çıkan yangınlarla mücadelesini sürdürürken Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinin yangından büyük oranda etkilendiği..
Suudi Arabistan'ın skandalı büyüyor! Gannuşi ve Türkiye planları ortaya çıktı
Dünya

Suudi Arabistan'ın skandalı büyüyor! Gannuşi ve Türkiye planları ortaya çıktı

Suudi Arabistan’ın dünya genelinde büyük tartışmalara yol açan Pegasus yazılımı ile Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi ve Türkiye'den ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay