Rüşvetin kolisi bile belediyeden!
Belediye logolu kolilerde taşınan paralar ve 1,5 milyonluk konserden 3 milyonluk vurgun iddiası soruşturma dosyasına girdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Belediye logolu kolilerde taşınan paralar ve 1,5 milyonluk konserden 3 milyonluk vurgun iddiası soruşturma dosyasına girdi.
Rüşvetten tutuklanan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un, sadece 2 yıl önceki konserden 3 milyonu kendi cebine attığı ortaya çıktı. Rüşvetler ise belediye logolu kutularda taşındı.
Mersin'in Silifke İlçesi Belediyesine yönelik "Rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Başkan Yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Özel kalem Müdürü Ersin Servi, Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz, Mali Hizmetler Müdürü Osman Yılmaz, festival ihalelerini alan Erman Fatih Kirişçi ve Silifke Spor Kulübü Başkanı Sait Oğuz tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest kaldı.
İHALE TEKLİFLERİ MÜDÜRDEN Soruşturmada elde edilen deliller ise Başkan Turgut'un, rüşvet hortumunu adeta kendi cebine bağladığını ortaya çıkardı. Savcılığın tespitlerine göre, Ağustos 2024'te düzenlenen festivalde, belediye türkücü Hüseyin Turan'ın konser vermesini istedi. Tüm festival ilanlarını alan Erman Fatih Kirişçi ise maliyetin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğunu söyledi.
Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz ise Belediye Başkanı'nın odasına gidip danıştıktan sonra, Kirişçi'ye ait 3 şirket adına 4. Milyon 500 bin, 6 milyon ve 6 milyon 500 bin liralık teklif hazırladı.
BİR FESTİVALDEN 3 MİLYON VURGUN İhale de 4 milyon 500 bin lira teklif vermiş görünen Reform Organizasyona verildi. Kirişçi, aradaki 3 milyon farkı festivalden 2 ay sonra Gürbüz'e teslim etti.Bu durumu, Kirişçi de ifadesinde doğruladı.
Kirişçi'nin firmasında çalışan Durmuş Belen de belediyenin festival ödemesini yapmasının ardından, patronun kutu içerisinde verdiği 500 bin TL'yi, siyah poşete koyup Erdoğan Gürbüz'e teslim ettiğini söyledi.
Rüşvetin transferi için Silifke Belediye Spor'un hesaplarının da kullanıldığı, Kirişçi'nin kulüp hesabına "Özel talimat ile gönderilmiştir" notuyla yüklü miktarda paralar gönderildiği de belirlendi.
İMAR VE ARAÇ VURGUNU İmar Müdürü Şeyma Savar Demren, imar işlerini sürüncemede bıraktığı vatandaşları, kardeşi Hasan Savar'ın hesaplarına para göndermek zorunda bıraktı.
Hasan Savar da bu paraları Başkan Turgut'a verdi. Belediyenin yiyecek, içecek, gıda ve zirai alım işleri, yüksek bedellerle Başkan Turgut'un akrabaları Mert Devlet Turgut ve Vehbi Turgut'a verildi.
İkili aradaki farkı, Özel Kalem Müdürü Ersin Servi'ye iade etti. Araç ihaleleri ise Anıl Uğura verildi. Her ihaleden ise yönetim kadrosu pay aldı.
BELEDİYE LOGOLU RÜŞVET KUTUSU Belediyenin matbaa işleri ise bizzat Başkan Turgut'un talimatıyla Mersin Matbaacılar Odası Başkanı Bora Tuğay tarafından kurulan BCA Organizasyon Şirketine verildi.
Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan belediye çalışan Bayram Ali Balcı, 2024 ve 2025'te, belediye aracıyla işyerine gittiği Bora Tuğay'dan belediye logolu bardak kolileri içinde 4 kez aldığı paraları, Ersin Servi'ye teslim ettiğini, bir teslimat sırasında araçta Belediye Başkanı Turgut'un da bulunduğunu anlattı.
Balcı, kutulardan birinde 60 adet 200 Tl, başka birinde ise 100'lük dolarlar olduğunu da söyledi. Balcı'nın anlattıkları, HTS kayıtları ve belirtilen tarihlerde bankadan çekilen paralarla da kanıtlandı.
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