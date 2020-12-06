Rus savaş gemileri harekete geçti! Dikkat çeken görüntü

Rusya'nın Suriye'de sivilleri hedef alan saldırıları devam ediyor. Bu saldırılar sürerken Rus tarafı ilginç bir şekilde 'Türkiye ile aramız iyi' çıkışlarında bulunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, katıldığı “Akdeniz: Roma Diyaloğu” konferansında Türkiye ile yapılan iş birlikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkileri olduğunu belirterek, Moskova ve Ankara'nın çeşitli yönlerde başarılı bir şekilde işbirliği yaptıklarını ve ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi için planları olduğunu vurguladı. Çeşitli konulardaki yaklaşım farklılıklarına rağmen, iki ülkenin sonunda çabalarını birleştirmeyi ve çeşitli silahlı çatışma bölgelerinde ateşkese yardım etmeyi başardığını söyledi.