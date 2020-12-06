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Dünya
6
Rus savaş gemileri harekete geçti! Dikkat çeken görüntü

2020-12-06 10:05:51
Rus savaş gemileri harekete geçti! Dikkat çeken görüntü

Türkiye ile birçok noktada ters düşen Rusya, tepki çeken adımlarını devam ettiriyor.

#1
Foto - Önceki gün Rusya'dan yola çıkan savaş gemileri Boğazlardan geçtiği bildirildi.

Önceki gün Rusya'dan yola çıkan savaş gemileri Boğazlardan geçtiği bildirildi.

#2
Foto - 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ ile 150 borda numaralı 'Saratov' savaş gemileri dün İstanbul Boğazı'ndan, bu sabah ise Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

142 borda numaralı ’Novocherkassk’ ile 150 borda numaralı 'Saratov' savaş gemileri dün İstanbul Boğazı'ndan, bu sabah ise Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

#3
Foto - Ege Denizi'ne ulaşan savaş gemileri Suriye'ye doğru rotaları üzerinde seyretmeye devam etti.

Ege Denizi'ne ulaşan savaş gemileri Suriye'ye doğru rotaları üzerinde seyretmeye devam etti.

#4
Foto - Ropucha sınıfı Novocherkassk, tank taşıyan bir çıkarma gemisi. Tapir sınıfı Saratov da tank ve zırhlı araç taşıyan bir çıkarma gemisi. İki savaş gemisi, Rusya Karadeniz Filosu 197. Amfibi Gemisi Tugayı'na bağlı. Gemilerin Esed rejimine tank, zırhlı araç, silah ve mühimmat taşıdığı tahmin ediliyor. Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan geçtikleri sırada deniz trafiği gözlemcisi Yörük Işık tarafından fotoğraflandı. Gemide görevli askerlerin hazır kıta beklemesi dikkat çekti. Suriye'nin söz konusu hamlesi yeni saldırıların habercisi olarak yorumlandı.

Ropucha sınıfı Novocherkassk, tank taşıyan bir çıkarma gemisi. Tapir sınıfı Saratov da tank ve zırhlı araç taşıyan bir çıkarma gemisi. İki savaş gemisi, Rusya Karadeniz Filosu 197. Amfibi Gemisi Tugayı'na bağlı. Gemilerin Esed rejimine tank, zırhlı araç, silah ve mühimmat taşıdığı tahmin ediliyor. Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan geçtikleri sırada deniz trafiği gözlemcisi Yörük Işık tarafından fotoğraflandı. Gemide görevli askerlerin hazır kıta beklemesi dikkat çekti. Suriye'nin söz konusu hamlesi yeni saldırıların habercisi olarak yorumlandı.

#5
Foto - Rusya'nın Suriye'de sivilleri hedef alan saldırıları devam ediyor. Bu saldırılar sürerken Rus tarafı ilginç bir şekilde 'Türkiye ile aramız iyi' çıkışlarında bulunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, katıldığı “Akdeniz: Roma Diyaloğu” konferansında Türkiye ile yapılan iş birlikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkileri olduğunu belirterek, Moskova ve Ankara'nın çeşitli yönlerde başarılı bir şekilde işbirliği yaptıklarını ve ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi için planları olduğunu vurguladı. Çeşitli konulardaki yaklaşım farklılıklarına rağmen, iki ülkenin sonunda çabalarını birleştirmeyi ve çeşitli silahlı çatışma bölgelerinde ateşkese yardım etmeyi başardığını söyledi.

Rusya'nın Suriye'de sivilleri hedef alan saldırıları devam ediyor. Bu saldırılar sürerken Rus tarafı ilginç bir şekilde 'Türkiye ile aramız iyi' çıkışlarında bulunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, katıldığı “Akdeniz: Roma Diyaloğu” konferansında Türkiye ile yapılan iş birlikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkileri olduğunu belirterek, Moskova ve Ankara'nın çeşitli yönlerde başarılı bir şekilde işbirliği yaptıklarını ve ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi için planları olduğunu vurguladı. Çeşitli konulardaki yaklaşım farklılıklarına rağmen, iki ülkenin sonunda çabalarını birleştirmeyi ve çeşitli silahlı çatışma bölgelerinde ateşkese yardım etmeyi başardığını söyledi.

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