  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Evlilikleri 3 dakika sürdü! Nedeni çok şaşırttı! 'Umman ve Katar'dan gelmeyebilir' deniyordu! Türkiye'den ses getirecek Eurofighter hamlesi Bakanlıktan gurbetçilere büyük kolaylık! Yeni sistem sessiz sedasız yürürlüğe girdi Rüyalar neden hatırlanmaz? Bilimsel yanıtı açıklandı! Enerji fiyatları roket gibi! Diyarbakır’da büyük petrol hedefi Türkiye iddiası ortalığı karıştırmıştı! Hamaney’le ilgili dünyanın beklediği haber geldi
Dünya
4
Yeniakit Publisher
Savaş sürerken, Çin’den dikkat çeken İsrail kararı! "En kısa zamanda..." diyerek duyurdular
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Savaş sürerken, Çin'den dikkat çeken İsrail kararı! "En kısa zamanda..." diyerek duyurdular

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş bütün şiddetiyle devam ederken Çin'den dikkat çeken bir adım geldi.

Çin, Orta Doğu'da süren çatışmanın güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail'deki vatandaşlarına ülkeyi en kısa zamanda terk etmeleri çağrısında bulundu. Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, yayımladığı güvenlik uyarısında, İsrail'e yönelik dron saldırılarının kapsamı, sıklığı ve yoğunluğun giderek arttığı, bunun can ve mal kayıplarına yol açtığına dikkati çekildi.

Sığınaklara zamanında ulaşamadığı için saldırılardan zarar görenlerin sayısının arttığına işaret edilen uyarıda, vatandaşların ülkeyi en kısa zamanda terk etmeleri gerektiği belirtildi.

Çin hükümetinin ülkeyi terk etmek isteyen vatandaşların Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı'ndan tahliyesini organize edeceği bilgisine yer verilen uyarıda, halen İsrail'de yaşayan vatandaşlara, havaalanları, limanlar, elektrik santralleri, rafineriler ve diğer kilit altyapı tesisleri ile hassas askeri bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23