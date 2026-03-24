Savaş sürerken, Çin’den dikkat çeken İsrail kararı! “En kısa zamanda...” diyerek duyurdular
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş bütün şiddetiyle devam ederken Çin'den dikkat çeken bir adım geldi.
Çin, Orta Doğu'da süren çatışmanın güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail'deki vatandaşlarına ülkeyi en kısa zamanda terk etmeleri çağrısında bulundu. Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, yayımladığı güvenlik uyarısında, İsrail'e yönelik dron saldırılarının kapsamı, sıklığı ve yoğunluğun giderek arttığı, bunun can ve mal kayıplarına yol açtığına dikkati çekildi.
Sığınaklara zamanında ulaşamadığı için saldırılardan zarar görenlerin sayısının arttığına işaret edilen uyarıda, vatandaşların ülkeyi en kısa zamanda terk etmeleri gerektiği belirtildi.
Çin hükümetinin ülkeyi terk etmek isteyen vatandaşların Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı'ndan tahliyesini organize edeceği bilgisine yer verilen uyarıda, halen İsrail'de yaşayan vatandaşlara, havaalanları, limanlar, elektrik santralleri, rafineriler ve diğer kilit altyapı tesisleri ile hassas askeri bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23