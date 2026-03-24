Kokuşmuş mahallede anneler kızları mı satıyor! Futbolcu cinayetinde milyonluk kriz
Kokuşmuş magazin dünyasının tüm Türkiye’yi meşgul eden gündeminde futbolcu Kubilay Kundakçı’nın öldürülmesi var. Kundakçı'nın öldürülmesinin ardından ilk olarak şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Ardından silahı kullandığı belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı. İddiaya göre Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, kızının sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan 1 milyon lira para aldı.