2023-12-19 18:53:38 Rize’de unutulmaz kış manzaraları
Karadeniz Bölgesinin doğusunda yer alan Rize, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle öne çıkıyor.
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Karadeniz Bölgesinin doğusunda yer alan Rize, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle öne çıkıyor.
Etrafı yüksek dağlarla çevrili olan Rize, bünyesinde çok sayıda yaylayı barındırıyor.
İkizdere ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe bürünürken, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
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