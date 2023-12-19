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Yaşam
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Rize’de unutulmaz kış manzaraları

2023-12-19 18:53:38
Rize’de unutulmaz kış manzaraları

Karadeniz Bölgesinin doğusunda yer alan Rize, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle öne çıkıyor.

#1
Foto - Rize’de unutulmaz kış manzaraları

Etrafı yüksek dağlarla çevrili olan Rize, bünyesinde çok sayıda yaylayı barındırıyor.

#2
Foto - Rize’de unutulmaz kış manzaraları

İkizdere ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe bürünürken, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

#3
Foto - Rize’de unutulmaz kış manzaraları

#4
Foto - Rize’de unutulmaz kış manzaraları

#5
Foto - Rize’de unutulmaz kış manzaraları

#6
Foto - Rize’de unutulmaz kış manzaraları

#7
Foto - Rize’de unutulmaz kış manzaraları

#8
Foto - Rize’de unutulmaz kış manzaraları

#9
Foto - Rize’de unutulmaz kış manzaraları

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