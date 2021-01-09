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Rize'de eş zamanlı 2 yangın!

2021-01-09 21:49:21
Rize'de eş zamanlı 2 yangın!

Rize’nin eş zamanlı 2 ilçede orman yangını çıktı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için köylüler ve ekiplerin çalışmaları destek verdi.

#1
Foto - Rize'nin Pazar ilçesi ve Ardeşen ilçesinde eş zamanlı 2 orman yangını çıktı.

Rize'nin Pazar ilçesi ve Ardeşen ilçesinde eş zamanlı 2 orman yangını çıktı.

#2
Foto - Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için köylüler ve ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için köylüler ve ekiplerin çalışmaları sürüyor.

#3
Foto - Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesine bağlı Dernek köyünde sabah saatlerinde başlayan ve hızla yayılan örtü yangını ormanlık arazide etkisini devam ettiriyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için köylü vatandaşlar ile birlikte Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri teyakkuzda bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesine bağlı Dernek köyünde sabah saatlerinde başlayan ve hızla yayılan örtü yangını ormanlık arazide etkisini devam ettiriyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için köylü vatandaşlar ile birlikte Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri teyakkuzda bekliyor.

#4
Foto - Ardeşen ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde çıkan orman yangının da devam ettiği bildirildi.

Ardeşen ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde çıkan orman yangının da devam ettiği bildirildi.

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