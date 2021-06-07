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Yaşam
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Rize Çayeli'nden iç açan görüntüler

2021-06-07 00:39:04
Rize Çayeli'nden iç açan görüntüler

Türkiye muazzam güzellikleriyle görenleri mest ediyor.

#1
Foto - Eşsiz doğasıyla insanı büyüleyen Karadeniz'in incisi Rize, fotoğrafçıların da uğrak noktalarından biri.

Eşsiz doğasıyla insanı büyüleyen Karadeniz'in incisi Rize, fotoğrafçıların da uğrak noktalarından biri.

#2
Foto - Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Ayhan Erdem de, yaşadığı bölgede hayvancılık yaparken fotoğrafçılığa merak sardı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Ayhan Erdem de, yaşadığı bölgede hayvancılık yaparken fotoğrafçılığa merak sardı.

#3
Foto - Yüzlerce hayvanı olan Ayhan Erdem, yaylalarda çektiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmaya başladı.

Yüzlerce hayvanı olan Ayhan Erdem, yaylalarda çektiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmaya başladı.

#4
Foto - İşte Rize'nin yaylalarından kartpostallık görüntüler...

İşte Rize'nin yaylalarından kartpostallık görüntüler...

#5
Foto -

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