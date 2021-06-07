2021-06-07 00:39:04 Rize Çayeli'nden iç açan görüntüler
Türkiye muazzam güzellikleriyle görenleri mest ediyor.
Türkiye muazzam güzellikleriyle görenleri mest ediyor.
Eşsiz doğasıyla insanı büyüleyen Karadeniz'in incisi Rize, fotoğrafçıların da uğrak noktalarından biri.
Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Ayhan Erdem de, yaşadığı bölgede hayvancılık yaparken fotoğrafçılığa merak sardı.
Yüzlerce hayvanı olan Ayhan Erdem, yaylalarda çektiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmaya başladı.
İşte Rize'nin yaylalarından kartpostallık görüntüler...
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