2023-10-29 17:08:19 Rezalet ki ne rezalet! Bunların zihinlerindeki tarla ABD tarafından sürülmüş! Ağzı açık ayran delisi gibi taptıkları Batı'dan biraz "ilgi” bekliyorlar
Melih Altınok, Türkiye’de kendini "ulusalcı" diye tarif eden çevrelerin, Batı'nın arzu ettiği gibi Hamas'a terörist demelerinin sebebinin “zihinlerindeki tarlanın ABD tarafından sürülmesi” olduğunu belirtti. “Gönüllü bunlar. Parça başı çalışıyorlar. Tek istedikleri de ağzı açık ayran delisi gibi taptıkları Batı'dan biraz ‘ilgi’. Hatta çoğu zaman elçiliklerdeki balolara bir davet bile kâfi” ifadelerini kullanan Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: