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Medya
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Rezalet ki ne rezalet! Bunların zihinlerindeki tarla ABD tarafından sürülmüş! Ağzı açık ayran delisi gibi taptıkları Batı'dan biraz "ilgi" bekliyorlar

2023-10-29 17:08:19
Rezalet ki ne rezalet! Bunların zihinlerindeki tarla ABD tarafından sürülmüş! Ağzı açık ayran delisi gibi taptıkları Batı'dan biraz "ilgi” bekliyorlar

Melih Altınok, Türkiye’de kendini "ulusalcı" diye tarif eden çevrelerin, Batı'nın arzu ettiği gibi Hamas'a terörist demelerinin sebebinin “zihinlerindeki tarlanın ABD tarafından sürülmesi” olduğunu belirtti. “Gönüllü bunlar. Parça başı çalışıyorlar. Tek istedikleri de ağzı açık ayran delisi gibi taptıkları Batı'dan biraz ‘ilgi’. Hatta çoğu zaman elçiliklerdeki balolara bir davet bile kâfi” ifadelerini kullanan Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Rezalet ki ne rezalet! Bunların zihinlerindeki tarla ABD tarafından sürülmüş! Ağzı açık ayran delisi gibi taptıkları Batı'dan biraz "ilgi" bekliyorlar

“(…) Bizde kendini "ulusalcı" diye tarif eden çevrelerin, Batı'nın arzu ettiği gibi Hamas'a terörist demelerinin sebebi (…) zihinlerindeki tarlanın ABD tarafından sürülmüş olması. 

#2
Foto - Rezalet ki ne rezalet! Bunların zihinlerindeki tarla ABD tarafından sürülmüş! Ağzı açık ayran delisi gibi taptıkları Batı'dan biraz "ilgi" bekliyorlar

Refleksleri, Hamas'ı, yalnızca ABD'yle ve İsrail'le değil medeniyetle, laiklikle savaşan İslamcı bir örgüt şeklinde kodlamalarından kaynaklanıyor.  CHP'nin umudu Özgür Özel'in, halkın diplomatik değil samimi bulduğu için 21 yıldır iktidarı verdiği Erdoğan'ın "Hamas terör örgütü değildir" demesinden utanması hep bu yüzden. Parti gazetecilerinin Hamas ile PKK'yı kıyaslayacak kadar vasatlaşmaları da...  Elbette bu saçma argümanları ciddiye alıp, "Bu durumda Türkiye'nin Filistinleri kim oluyor?" diye sormayacağım. 

#3
Foto - Rezalet ki ne rezalet! Bunların zihinlerindeki tarla ABD tarafından sürülmüş! Ağzı açık ayran delisi gibi taptıkları Batı'dan biraz "ilgi" bekliyorlar

Nasıl olsa halk, Filistin'e destek mitingini sabote etmek için Cumhuriyet Bayramı'nın arkasına saklananların da, TSK'yı işgalci İsrail ordusuyla eşdeğer görenlerin de neye hizmet ettiğinin farkında.  Fark edilmeyecek gibi mi? Netanyahu'ya "Türkiye neyle meşgul olsun?" diye sorsanız, "İşte bu gündemlerle" demez mi? 

#4
Foto - Rezalet ki ne rezalet! Bunların zihinlerindeki tarla ABD tarafından sürülmüş! Ağzı açık ayran delisi gibi taptıkları Batı'dan biraz "ilgi" bekliyorlar

Yanlış anlaşılmasın, ajan majan demiyorum. İltifat olur. Kimse bu kullanışlı tiplerle anlaşma falan yapmaz zaten. 

#5
Foto - Rezalet ki ne rezalet! Bunların zihinlerindeki tarla ABD tarafından sürülmüş! Ağzı açık ayran delisi gibi taptıkları Batı'dan biraz "ilgi" bekliyorlar

Gönüllü bunlar. Parça başı çalışıyorlar. Tek istedikleri de ağzı açık ayran delisi gibi taptıkları Batı'dan biraz "ilgi".  Hatta çoğu zaman elçiliklerdeki balolara bir davet bile kâfi.”

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