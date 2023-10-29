Rezalet ki ne rezalet! Bunların zihinlerindeki tarla ABD tarafından sürülmüş! Ağzı açık ayran delisi gibi taptıkları Batı'dan biraz "ilgi” bekliyorlar

Refleksleri, Hamas'ı, yalnızca ABD'yle ve İsrail'le değil medeniyetle, laiklikle savaşan İslamcı bir örgüt şeklinde kodlamalarından kaynaklanıyor. CHP'nin umudu Özgür Özel'in, halkın diplomatik değil samimi bulduğu için 21 yıldır iktidarı verdiği Erdoğan'ın "Hamas terör örgütü değildir" demesinden utanması hep bu yüzden. Parti gazetecilerinin Hamas ile PKK'yı kıyaslayacak kadar vasatlaşmaları da... Elbette bu saçma argümanları ciddiye alıp, "Bu durumda Türkiye'nin Filistinleri kim oluyor?" diye sormayacağım.