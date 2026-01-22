  • İSTANBUL
Ekonomi
11
Yeniakit Publisher
Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yeni düzenlemeye gidildi
AA Giriş Tarihi:

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yeni düzenlemeye gidildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak uluslararası organizasyonlarla ilgili düzenlemeye gidildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

#1
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yeni düzenlemeye gidildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce tertiplenecek uluslararası organizasyonlar ve toplantılardan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenlerin yürütülmesine yönelik mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

#2
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yeni düzenlemeye gidildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

#3
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yeni düzenlemeye gidildi

Karar, Genel Müdürlük tarafından yapılacak uluslararası organizasyon ve toplantılardan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenler için yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları içeriyor.

#4
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yeni düzenlemeye gidildi

Buna göre, söz konusu organizasyon ve toplantılardan, hangilerinin Türkiye Cumhuriyeti adına yapılacağı Cumhurbaşkanı onayı ile belirlenecek.

#5
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yeni düzenlemeye gidildi

Mal ve hizmet alımları doğrudan alım usulüyle temin edilecek ve Kamu İhale Kanunu kapsamındaki parasal limitlere tabi olmayacak.

#6
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yeni düzenlemeye gidildi

Alımlarda, ilana çıkılması, geçici veya kesin teminat alınması ve sözleşme yapılması gibi şartlar aranmayacak. Alım yapılmadan önce her türlü fiyat araştırması yapılarak yaklaşık maliyet hesaplanacak.

#7
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yeni düzenlemeye gidildi

Alım komisyonu kurularak yapılan alımlarda komisyon, tekliflerin idari ve teknik şartnameye uygunluğunu ve istekli firmaların sundukları belgelerin yeterliliğini değerlendirecek.

#8
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yeni düzenlemeye gidildi

Sözleşmenin imzalanacağı tarihte alım üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunlu olacak, yasaklı ise sözleşme imzalanmayacak.

#9
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yeni düzenlemeye gidildi

İhtiyaç duyulması ve ekonomik olması halinde alım bedelinin harcama yetkilisinin onayıyla en çok yüzde 20'sine, Bakanın onayı ile de en çok yüzde 50'sine kadar artış yapılabilecek.

#10
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yeni düzenlemeye gidildi

Alımlarda her türlü yasak fiil ve davranışlarla, isteklilerin ve görevlilerin ceza sorumluluğuna ilişkin hususlarda Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda yer alan hükümler uygulanacak.

