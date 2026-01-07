Resmi Gazete'de yayımlandı! MASAK’tan yeni düzenleme

Buna göre, basitleştirilmiş tedbir uygulanabilecek her bir durum için yükümlüler, aklama veya terörün finansmanı bakımından kötüye kullanımın söz konusu olup olmayacağını ve dolayısıyla aklama ve terörün finansmanı riskini her bir işlem bakımından ayrı ayrı değerlendirilecek. Riskli olarak değerlendirilen işlemlerde ve müşterinin yabancı kamusal nüfuz sahibi kişi olduğu durumlarda yükümlüler, basitleştirilmiş tedbir uygulamasından yararlanamayacak.