Resmi Gazete'de yayımlandı! MASAK’tan yeni düzenleme

Buna göre, ilgili mevzuatı uyarınca hak sahiplerine yapılması zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesini teminen, kamu kurum ve kuruluşlarının yazılı talebi üzerine açılan banka hesaplarında, en geç hak sahibine yapılacak ödeme işleminden önce kimlik tespiti yapılacak. Bu durumda, gerçek kişiler için adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası bilgisinin alınması, tüzel kişiler için unvan, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası bilgisinin alınması, kimliğe ilişkin bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi koşuluyla, müşterinin kimlik bilgilerinin yönetmelik doğrultusunda teyidi ile imza örneği alınması zorunlu olmayacak.